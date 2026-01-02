रिटायर्ड GST कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ीं, पांच सोने की चेन के बाद 19.53 लाख का उधार नहीं लौटाया; एक और मुकदमा

जासं, आगरा। आगरा में तैनात रहे रिटायर्ड जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर के नामचीन एपी ज्वेलर्स से पांच सोने की चेन ठगे जाने के बाद दर्ज हुए मुकदमे में बेटा जेल में है। अब इनकी ठगी का शिकार एक और परिवार सामने आ गया है। उसने 19.53 लाख रुपये उधारी की रकम न लौटाने पर मुकदमा दर्ज कराया है।

हरीपर्वत थाने में दर्ज मुकदमे में पीड़ित ने धमकी देने व पत्नी को दिया चेक बाउंस होने का भी आरोप लगाया है। सदर बाजार शहजादी मंडी निवासी रमित जसोरिया ने हरीपर्वत थाने में पूर्व जीएसटी अधिकारी कुमोद माथुर व उनके बेटे अभिषेक माथुर के खिलाफ हरीपर्वत थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

मुकदमे में कहा है कि कुमोद माथुर ने वर्ष 2022 में अभिषेक से मुलाकात कर बताया कि बेटे ने सील्डक्स नाम कारोबार शुरू किया है। नए काम के लिए रुपये की जरूरत बताई। 23 मई 2022 से 10 अगस्त 2024 के बीच 19.53 लाख रुपये उधार लिए। पीड़ित का कहना है कि 20 नवंबर को रुपये मांगने पर आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पता चला है कि आरोपितों ने आगरा में दयालबाग में स्थित अपना आवास बेच दिया है। इससे पहले 16 दिसंबर में एपी ज्वेलर्स के योगेश अग्रवाल ने आरोपित बाप-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपित अभिषेक दुकान से 19 लाख रुपये कीमत की सोने की पांच चेन ले गया था और भुगतान के नाम पर फर्जी चेक दे गया था।