'भाजपा सर्व समाज की पार्टी', आगरा में पंकज चौधरी बोले- 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगरा में बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना करते हुए उनके हि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रथम बार आगरा आगमन पर आगरा मथुरा बार्डर पर सींगना गांव के पास भाजपा कर्यकर्ताओं ने बुल्डोजर से पुष्प बर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का उत्साह देख अभीभूत दिखे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि यही जोश आगामी चुनाव में दिखना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष साढ़े तीन बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्रीय लोग पहले से मौजूद थे।
पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हित सर्वोपरि है। अगर पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का कहीं पर भी अहित होता है तो यह प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे खड़ा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मैं भी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता रहा हूं इस लिए मैं कार्यकर्ता की अहमियत समझता हूं। प्रधानमंत्री का नारा है ''सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास'' के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है।
साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए सर्वसमाज का विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है जिसमें हर व्यक्ति का विकास होगा तभी भारत विश्व का नंबर वन देश बनेगा।
जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनियां, जिला उपाध्यक्ष संतोष सिकरवार, कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल, विधायक पक्षालिका सिंह, विधायक चौधरी बाबूलाल, पूर्व जिलाध्यक्ष व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्याम भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक राजेंद्र सिंह, विधायक छोटेलाल वर्मा, रामप्रताप सिंह चौहान के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
