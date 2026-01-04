डीएम आगरा में कार्रवाई से मची खलबली, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर 11 अधिकारियों को नोटिस

जागरण संवाददाता, आगरा। नाला की सफाई हो या फिर कूड़ा उठान। नगर निगम की टीम दोनों ही कार्य में लापरवाही बरत रहा है। इसकी शिकायतें अपर नगरायुक्त से की गईं। मगर, बिना शिकायतकर्ता से बात किए रिपोर्ट लगा दी गई। प्रशासन की जांच में तीन में से तीन शिकायतों का ठीक से निस्तारण नहीं हुआ है। कुछ यही स्थिति परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण की है। आवास का आवंटन नहीं किया गया। अपर नगरायुक्त सहित 11 अधिकारियों को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने नोटिस जारी किया है।

शिकायतकर्ता की ठीक तरीके से नहीं सुनी गई है बात

एकीकृ शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में आगरा दिसंबर में 42 नंबर पर था। इससे पूर्व 37वें नंबर पर था। हाल ही में डीएम ने शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। जांच में पाया गया कि 11 विभागों के अधिकारियों ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती है। शिकायतकर्ता से बात नहीं की। जिन प्रकरण में बात की गई, उनकी शिकायत का ठीक से निस्तारण नहीं किया गया। एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी ने बताया कि ठीक तरीके से शिकायतों का निस्तारण न करने वाले 11 अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। जल्द ही शिकायतों के निस्तारण की बैठक होने जा रही है।