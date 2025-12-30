Language
    अब लीजिए रॉयल गेट व सेंट्रल टैंक से ताजमहल का खूबसूरत व्यू, नए साल में बिना पाड़ के दिखेगा ताजमहल का गुबंद

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    नए साल में ताजमहल का गुंबद और कलश बिना पाड़ के नजर आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद गुंबद के ऊपर से पाड़ हटान ...और पढ़ें

    ताजमहल पहुंचे पर्यटक। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। नए साल में ताजमहल का गुंबद और कलश बिना पाड़ (शटरिंग या स्केफोल्डिंग) के नजर आएगा। संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआ) ने गुंबद के ऊपर कलश के शीर्ष तक बांधी गई पाड़ को हटाना शुरू कर दिया है। मौसम अनुकूल रहने पर 15 जनवरी तक पाड़ को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। पर्यटक पाड़ बंधी होने से व्यू खराब होने की वजह से उसके हटने के बारे में गाइडों व टूर आपरेटरों से बार-बार जानकारी कर रहे थे।

    जून में एएसआ द्वारा शुरू किया गया संरक्षण का काम पूरा

    ताजमहल में मुख्य मकबरे में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्रों वाले कक्ष में 10 से 12 सितंबर, 2024 तक लगातार वर्षा होने पर पानी टपका था। एएसआ ने इसके बाद गुंबद व मकबरे की छत की लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (लिडार) तकनीक से जांच की थी। इसमें गुंबद व मकबरे की छत में दो जगह से पानी के रिसाव की जानकारी सामने आई थी। ड्रोन कैमरे से ताजमहल के कलश की थर्मल इमेज ली गई थीं, जिनमें कलश में अंदर पानी नजर आया था। एएसआ ने 78 लाख रुपये की लागत से ताजमहल की छत व गुंबद के संरक्षण का काम जून, 2025 में शुरू किया था। इसके लिए मुख्य मकबरे के गुंबद पर यमुना किनारा की तरफ से पाड़ बांधी गई थी।

    एएसआ ने कलश के चारों ओर बंधी पाड़ को हटवाया

    गुंबद के शीर्ष पर बने उल्टे कमल की आकृति से लेकर कलश (पिनेकल) के शीर्ष तक पाड़ बांधी गई थी। इससे ताजमहल का व्यू प्रभावित हो रहा था। अगस्त के अंत में आई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआ) की टीम ने अध्ययन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट एएसआ को सौंपी थी। अब संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद एएसआ ने पाड़ हटाना शुरू कर दिया है। गुंबद के ऊपर बने उल्टे कमल की आकृति पर थोड़ी ऊंचाई को छोड़कर कलश के शीर्ष तक बंधी पाड़ हटा दी गई है। इससे रायल गेट व सेंट्रल टैंक से ताजमहल का व्यू पूरा नजर आ रहा है।


    ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि कलश के ऊपर से करीब-करीब पूरी पाड़ हटा दी गई है। मौसम अनुकूल रहने पर 15 जनवरी तक गुंबद पर पीछे की तरफ बंधी पाड़ भी पूरी तरह हटा देंगे।

    आठ दशक बाद हुआ संरक्षण


    एएसआ ने ताजमहल के गुंबद पर आठ दशक बाद संरक्षण का काम कराया है। इससे पूर्व 1941-42 में गुंबद का संरक्षण कराया गया था। तब उसके खराब पत्थरों को हटाने के साथ ही प्वाइंटिंग की गई थी।