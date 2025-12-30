शादी.कॉम पर हुआ परिचय, डेट पर आई युवती तो एक्टिवा और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया युवक; मुकदमा दर्ज

जासं, आगरा। एक प्रसिद्ध मेट्रिमोनियनल वेबसाइट पर परिचय होने के बाद डेट पर मिलने आई युवती की स्कूटी लेकर युवक फरार हो गया। जिस पर युवती ने न्यू आगरा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित युवती अनुष्का लवानिया ने दर्ज शिकायत में बताया कि उन्होंने शादी डाट काॅम पर प्रोफाइल बनाई थी। जहां उनकी बात शिव कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति से हुई। चार दिसंबर 2025 को शिव ने उन्हें भगवान टाकीज के पास के ही एसआरके माॅल स्थित एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया।

युवती ने बताया उसी दिन उन्होंने कुछ ज्वैलरी खरीदी थी, जो उनके पर्स में थी और पर्स एक्टिवा स्कूटी में रखा हुआ था। शिव से मुलाकात के दौरान पर्स उनके पास था। शिव ने उन्हें अपने दोस्त और भाभी से मिलवाने के बहाने लेमन ट्री होटल जाने को कहा, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए क्योंकि दोस्त हल्दीराम रेस्टोरेंट में आ गया था।