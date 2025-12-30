Language
    शादी.कॉम पर हुआ परिचय, डेट पर आई युवती तो एक्टिवा और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया युवक; मुकदमा दर्ज

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    आगरा में शादी.कॉम पर परिचय के बाद एक युवक ने डेट पर आई युवती की स्कूटी, ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। पीड़िता अनुष्का लवानिया ने बताया कि शिव ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, आगरा। एक प्रसिद्ध मेट्रिमोनियनल वेबसाइट पर परिचय होने के बाद डेट पर मिलने आई युवती की स्कूटी लेकर युवक फरार हो गया। जिस पर युवती ने न्यू आगरा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है।

    पीड़ित युवती अनुष्का लवानिया ने दर्ज शिकायत में बताया कि उन्होंने शादी डाट काॅम पर प्रोफाइल बनाई थी। जहां उनकी बात शिव कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति से हुई। चार दिसंबर 2025 को शिव ने उन्हें भगवान टाकीज के पास के ही एसआरके माॅल स्थित एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया।

    युवती ने बताया उसी दिन उन्होंने कुछ ज्वैलरी खरीदी थी, जो उनके पर्स में थी और पर्स एक्टिवा स्कूटी में रखा हुआ था। शिव से मुलाकात के दौरान पर्स उनके पास था। शिव ने उन्हें अपने दोस्त और भाभी से मिलवाने के बहाने लेमन ट्री होटल जाने को कहा, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए क्योंकि दोस्त हल्दीराम रेस्टोरेंट में आ गया था।

    वापसी पर जब युवती पार्किंग की पर्ची लेने गईं, तभी शिव कुमार उनकी एक्टिवा समेत पर्स में रखी ज्वैलरी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया। युवती का कहना है शिव को स्कूटी में रखी सभी कीमती चीजों की जानकारी थी। न्यू आगरा प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया मुकदमा दर्ज किया गया है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।