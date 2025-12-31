गिरफ्तार कर जेल भेजी गई मनुस्मृति में आग लगाने वाली युवती, दोबारा किया था सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज क्षेत्र की एक युवती द्वारा मनुस्मृति को आग में जलाने का वीडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर युवती को जेल भेज दिया गया है। वीडियो तीन वर्ष पुराना बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन वर्ष पुराना बताया जा रहा है वीडियो, युवती ने अपनी ही आ ई डी पर दोबारा किया पोस्ट

शाहगंज क्षेत्र के नगला फकीरचंद की रहने वाली प्रियंका वरुण भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रियंका ने 26 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की। इसमें युवती आग में मनुस्मृति जलाती दिख रही है। इस वीडियो के साथ लिखा था कि मनुस्मृति दहन की शुभकामनाएं । इंस्टाग्राम की पोस्ट का स्क्रीन शाट लेकर युवती ने एक्स पर भी पोस्ट की। सोमवार को यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से कार्रवाई की मांग की इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों कुलदीप पाठक, नम्रता सिंह, भैया तिवारी, विनय पंडित और आकाश ने फोटो को एक्स पर साझा कर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से कार्रवाई की मांग की। पुलिस की इंटरनेट मीडिया सेल ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए शाहगंज थाने को सूचना दी।