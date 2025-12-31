Language
    गिरफ्तार कर जेल भेजी गई मनुस्मृति में आग लगाने वाली युवती, दोबारा किया था सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    आगरा में मनुस्मृति जलाने का तीन साल पुराना वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। शाहगंज की प्रियंका वरु ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज क्षेत्र की एक युवती द्वारा मनुस्मृति को आग में जलाने का वीडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर युवती को जेल भेज दिया गया है। वीडियो तीन वर्ष पुराना बताया गया है।

    तीन वर्ष पुराना बताया जा रहा है वीडियो, युवती ने अपनी ही आडी पर दोबारा किया पोस्ट


    शाहगंज क्षेत्र के नगला फकीरचंद की रहने वाली प्रियंका वरुण भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रियंका ने 26 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की। इसमें युवती आग में मनुस्मृति जलाती दिख रही है। इस वीडियो के साथ लिखा था कि मनुस्मृति दहन की शुभकामनाएं । इंस्टाग्राम की पोस्ट का स्क्रीन शाट लेकर युवती ने एक्स पर भी पोस्ट की। सोमवार को यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

    पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से कार्रवाई की मांग की

    इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों कुलदीप पाठक, नम्रता सिंह, भैया तिवारी, विनय पंडित और आकाश ने फोटो को एक्स पर साझा कर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से कार्रवाई की मांग की। पुलिस की इंटरनेट मीडिया सेल ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए शाहगंज थाने को सूचना दी।

    एसीपी लोहामंडी गौरव कुमार के निर्देश पर मंगलवार को शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, बाद प्रियंका वरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।