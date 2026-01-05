घने कोहरे में आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसा: कई गाड़ियां टकराई, दो की मौत
ग्वालियर हाईवे पर इरादतनगर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में विष्णु और इमरान सहित दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। ग्वालियर हाईवे पर इरादतनगर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
हादसे में दो की मौत
हादसे में विष्णु निवासी बाद, थाना मलपुरा तथा इमरान निवासी किरावली की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर हाईवे पर यातायात सुचारू कराया। हादसा कोहरे के कारण हुआ।
