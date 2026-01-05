घने कोहरे में आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसा: कई गाड़ियां टकराई, दो की मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। ग्वालियर हाईवे पर इरादतनगर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।