आगरा मंडल को पहली और कुल पांचवीं वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है जो लखनऊ से मुंबई के बीच चलेगी। 20 कोच वाली यह ट्रेन 12 घंटे में सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे बोर्ड की अनुमति का इंतजार है। यह ट्रेन आगरा से होकर गुजरेगी जिससे मुंबई और लखनऊ के बीच यात्रा सुगम होगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल को पहली और ओवर आल 5वीं वंदे भारत मिलने जा रही है। इस वंदे भारत का संचालन लखनऊ से मुंबई के मध्य होगा। 20 कोच की यह ट्रेन 12 घंटे में सफर पूरा करेगी। अभी इस सफर को तय करने में 19 घंटे से अधिक का समय लगता है। जल्द ही इस ट्रेन का परीक्षण होने जा रहा है। रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलते ही ट्रेन का संचालन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

