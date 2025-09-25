UP के इस जिले में 62 करोड़ से बढ़ेगी उपकेंद्रों की क्षमता, लगाए जाएंगे 292 नए ट्रांसफार्मर

आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 62 करोड़ रुपये से बिजली ढांचे को मजबूत करेगा। 14 उपकेंद्रों और 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ेगी। बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृति मिली जिससे गर्मी में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। नए ट्रांसफार्मर लगेंगे और लाइनों का सुदृढ़ीकरण होगा। जल्द ही कार्य शुरू होगा।

जागरण संवाददाता, आगरा । दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) 62 करोड़ रुपये की लागत से अपने ढ़ाचे को मजबूत कर रहा है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत जिले के 14 उपकेंद्र और 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसकी स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्य शुरू कराए जाएंगे। इनके साथ ही सुदृढीकरण के भी कार्य होंगे।

ओवरलोड के कारण कटौती और हांपते उपकेंद्र, ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के लिए खाका खींचा गया है। सर्वाधिक गर्मी के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्षमतावृद्धि और नए कार्यों की बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृति मिली है।

8 लाइनों का होगा सुदृढ़ीकरण 12.5 करोड़ की लागत से मलपुरा, सहारा, जगनेर, तेहरा, मदनपुर, बाद, पाठकपुरा, पिनाहट, मुढी चौराहा, फतेहाबाद टाउन, इरादनगर, महाराजपुर, ठेरई उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि की जाएगी। छह करोड़ की लागत से 33 केवी की उपकेंद्र लादूखेडा, निबोहरा और बाद से एक एक लाइन बनाई जाएगी। 33 केवी की 28 लाइनों का 3.70 करोड़ रुपये लागत से सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।

11 केवी की 22 बिजली लाइनें दो करोड़ की लागत से बनाईं जाएगी। 11 केवी की 89 लाइनों का सात करोड़ की लागत से सुदृढीकरण का कार्य कराया जाएगा। 2.5 करोड़ की लागत से 31 रिंग मेन यूनिट लगाईं जाएंगी। 9.15 करोड़ की लागत से 292 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 8.12 करोड़ की लागत से 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि की जाएगी।