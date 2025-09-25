Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में 62 करोड़ से बढ़ेगी उपकेंद्रों की क्षमता, लगाए जाएंगे 292 नए ट्रांसफार्मर

    By vidhyaram narwar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:09 PM (IST)

    आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 62 करोड़ रुपये से बिजली ढांचे को मजबूत करेगा। 14 उपकेंद्रों और 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ेगी। बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृति मिली जिससे गर्मी में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। नए ट्रांसफार्मर लगेंगे और लाइनों का सुदृढ़ीकरण होगा। जल्द ही कार्य शुरू होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    62 करोड़ से होगी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि और लगेंगे नए ट्रांसफार्मर

    जागरण संवाददाता, आगरा । दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) 62 करोड़ रुपये की लागत से अपने ढ़ाचे को मजबूत कर रहा है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत जिले के 14 उपकेंद्र और 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसकी स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्य शुरू कराए जाएंगे। इनके साथ ही सुदृढीकरण के भी कार्य होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओवरलोड के कारण कटौती और हांपते उपकेंद्र, ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के लिए खाका खींचा गया है। सर्वाधिक गर्मी के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्षमतावृद्धि और नए कार्यों की बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृति मिली है।

    8 लाइनों का होगा सुदृढ़ीकरण

    12.5 करोड़ की लागत से मलपुरा, सहारा, जगनेर, तेहरा, मदनपुर, बाद, पाठकपुरा, पिनाहट, मुढी चौराहा, फतेहाबाद टाउन, इरादनगर, महाराजपुर, ठेरई उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि की जाएगी। छह करोड़ की लागत से 33 केवी की उपकेंद्र लादूखेडा, निबोहरा और बाद से एक एक लाइन बनाई जाएगी। 33 केवी की 28 लाइनों का 3.70 करोड़ रुपये लागत से सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।

    11 केवी की 22 बिजली लाइनें दो करोड़ की लागत से बनाईं जाएगी। 11 केवी की 89 लाइनों का सात करोड़ की लागत से सुदृढीकरण का कार्य कराया जाएगा। 2.5 करोड़ की लागत से 31 रिंग मेन यूनिट लगाईं जाएंगी। 9.15 करोड़ की लागत से 292 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 8.12 करोड़ की लागत से 509 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि की जाएगी।

    बिजनेस प्लान के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ के क्षमतावृद्धि और नए कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही कार्य शुरू कराए जाएंगे। - कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल