    आगरा मतदाता सूची पुनरीक्षण: 8.41 लाख नाम हटेंगे, 3.24 लाख को नोटिस

    By Yashpal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    आगरा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में 31 दिसंबर को विधानसभा मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 1 जनवरी से 3.24 लाख 'नो मैपिंग' मतदाताओं को नोटि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब दूसरे दौर में पहुंच गया है। 31 दिसंबर को विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। एक जनवरी से 3696 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। यह सभी मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में शामिल हैं। दो से तीन बार बीएलओ इनके घर पहुंचे हैं। मगर, मतदाता नहीं मिले हैं।

    नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल हैं मतदाता, 8.41 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची से हटेंगे नाम

    एक माह तक मतदाता दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक फरवरी से 27 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इससे पूर्व 8.41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। सबसे अधिक नाम आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र से हटेंगे।

     एक माह तक दावे एवं आपत्तियां होंगे स्वीकार, 28 फरवरी को अंतिम सूची का होगा प्रकाशन

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने कहा कि बीएलओ द्वारा जो भी नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें किन-किन दस्तावेजों या फिर फोटो को मांगा गया है। इसका उल्लेख किया जाएगा। अगर समय पर मतदाताओं द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ऐसे मतदाताओं की सूची अलग बनेगी। नाम हटेंगे या नहीं, इसे लेकर निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।

    36 लाख नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता हैं

    8.41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे
    3.89 लाख नो मैपिंग वाले मतदाता हैं
    1.06 लाख मृतक मतदाता हैं
    3 लाख अनुपस्थित मतदाता हैं
    3.36 लाख शिफ्टेड मतदाता हैं
    53837 डुप्लीकेट मतदाता हैं
    44640 अन्य मतदाता हैं



    मतदाता जिन्हें जारी किया जाएगा नोटिस 

    विधानसभा क्षेत्र का नाम, कुल मतदाता, नो मैपिंग वाले मतदाता, मृतक मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, शिफ्टेड मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, अन्य मतदाता
    - एत्मादपुर, 4.68 लाख, 11503, 12286, 31792, 34521, 6827, 1457
    - आगरा कैंट, 4.82 लाख, 72573, 18593, 76844, 54308, 9052, 22603
    आगरा दक्षिण, 3.70 लाख, 65739, 17651, 37852, 49419, 5906, 8966
    आगरा उत्तर, 4.54 लाख, 98396, 17118, 65045, 55390, 8481, 7622
    आगरा ग्रामीण, 4.52 लाख, 43274, 12928, 53322, 28159, 9890, 2843
    फतेहपुर सीकरी, 3.62 लाख, 23134, 6955, 10348, 23464, 2443, 257
    खेरागढ़, 3.40 लाख, 21044, 7295, 1951, 1951, 33192, 3805, 16
    फतेहाबाद, 3.29 लाख, 27219, 6771, 9306, 9306, 24663, 4052, 569
    बाह, 2.39 लाख, 26374, 6695, 13874, 33526, 3381, 307

    दो हजार से अधिक पहुंची शिकायतें

    विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कलक्ट्रेट और छह तहसीलों में दो हजार से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटने, नाम, पता,उम्र में संशोधन करवाने और मतदाता बनने की शिकायत की है। नए मतदाता बनने के लिए फार्म-छह बीएलओ द्वारा न होने की बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंची हैं।