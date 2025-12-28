आगरा मतदाता सूची पुनरीक्षण: 8.41 लाख नाम हटेंगे, 3.24 लाख को नोटिस
जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब दूसरे दौर में पहुंच गया है। 31 दिसंबर को विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। एक जनवरी से 3696 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। यह सभी मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में शामिल हैं। दो से तीन बार बीएलओ इनके घर पहुंचे हैं। मगर, मतदाता नहीं मिले हैं।
नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल हैं मतदाता, 8.41 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची से हटेंगे नाम
एक माह तक मतदाता दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक फरवरी से 27 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इससे पूर्व 8.41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। सबसे अधिक नाम आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र से हटेंगे।
एक माह तक दावे एवं आपत्तियां होंगे स्वीकार, 28 फरवरी को अंतिम सूची का होगा प्रकाशन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने कहा कि बीएलओ द्वारा जो भी नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें किन-किन दस्तावेजों या फिर फोटो को मांगा गया है। इसका उल्लेख किया जाएगा। अगर समय पर मतदाताओं द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ऐसे मतदाताओं की सूची अलग बनेगी। नाम हटेंगे या नहीं, इसे लेकर निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।
36 लाख नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता हैं
8.41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे
3.89 लाख नो मैपिंग वाले मतदाता हैं
1.06 लाख मृतक मतदाता हैं
3 लाख अनुपस्थित मतदाता हैं
3.36 लाख शिफ्टेड मतदाता हैं
53837 डुप्लीकेट मतदाता हैं
44640 अन्य मतदाता हैं
मतदाता जिन्हें जारी किया जाएगा नोटिस
विधानसभा क्षेत्र का नाम, कुल मतदाता, नो मैपिंग वाले मतदाता, मृतक मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, शिफ्टेड मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, अन्य मतदाता
- एत्मादपुर, 4.68 लाख, 11503, 12286, 31792, 34521, 6827, 1457
- आगरा कैंट, 4.82 लाख, 72573, 18593, 76844, 54308, 9052, 22603
आगरा दक्षिण, 3.70 लाख, 65739, 17651, 37852, 49419, 5906, 8966
आगरा उत्तर, 4.54 लाख, 98396, 17118, 65045, 55390, 8481, 7622
आगरा ग्रामीण, 4.52 लाख, 43274, 12928, 53322, 28159, 9890, 2843
फतेहपुर सीकरी, 3.62 लाख, 23134, 6955, 10348, 23464, 2443, 257
खेरागढ़, 3.40 लाख, 21044, 7295, 1951, 1951, 33192, 3805, 16
फतेहाबाद, 3.29 लाख, 27219, 6771, 9306, 9306, 24663, 4052, 569
बाह, 2.39 लाख, 26374, 6695, 13874, 33526, 3381, 307
दो हजार से अधिक पहुंची शिकायतें
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कलक्ट्रेट और छह तहसीलों में दो हजार से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटने, नाम, पता,उम्र में संशोधन करवाने और मतदाता बनने की शिकायत की है। नए मतदाता बनने के लिए फार्म-छह बीएलओ द्वारा न होने की बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंची हैं।
