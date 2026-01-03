AI का घातक प्रयोग, तेंदुआ की फोटो से फैलाई सनसनी, अब वन विभाग की टीम खोज रही बनाने वाले को

जासं, आगरा। AI का प्रयोग नकारात्मकता के लिए भी किया जा रहा है, इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, उसका अंदाजा भी नहीं। किसी ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से एआई से तेंदुए की फोटो जेनरेट कर एत्मादपुर क्षेत्र में घूमने की जानकारी दी। इसे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड बताया गया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद पोल खुल गई। अब वन विभाग और पुलिस टीम फोटो बनाने वाले को तलाश रही है।

एत्मादपुर क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 11 बजे तेंदुआ दिखने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और तेंदुआ पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। हालांकि, फोटो की जांच में सामने आया कि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित फोटो एआइ द्वारा बनाई गई थी। सूचना पूरी तरह फर्जी साबित हुई।

विभाग अब फोटो बना प्रसारित करने वाले व्यक्ति को खोज आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रेंज अधिकारी पुनीता यादव ने बताया कि सुबह ग्रामीणों से तेंदुआ दिखने की खबर मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सुरक्षा को देखते हुए ट्रैपिंग केज (पिंजरा) झरना नाले के समीप लगाया गया।

वायरल फोटो की जांच आईटी एक्सपर्ट से कराई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि ये तस्वीरें एआइ टूल से बनाई गई हैं। अब फोटो बनाने और फैलाने वाले की तलाश की जा रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीएफओ राजेश कुमार ने कहा लोगों द्वारा एडिटेड फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हैं। टीम इनके फोटो कहां से प्रसारित हुई है इसकी जांच कर रही है।

गलत जानकारी फैलाने वालों पर आइटी एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेंज टीम ने पिंजरा लगाने के साथ-साथ विश्वास बहाली के उपाय भी किए हैं। एत्मादपुर के विधायक डा. धर्मपाल सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और वन कर्मियों तथा जनता से बातचीत की।