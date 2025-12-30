Language
    आगरा में खेत में पानी लगा रहे किसान पर जंगली जानवर का हमला, तेंदुआ होने की आशंका

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    आगरा के खंदौली स्थित घड़ी सहजा में एक किसान पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। खेत में पानी लगा रहे गुड्डू नामक किसान को तेंदुए जैसे जानवर ने घायल कर दिय ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण टीम, आगरा। खंदौली की घड़ी सहजा में खेत में पानी लगा रहे किसान के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। किसान के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे किसानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया। हमला होने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घायल का कहना है कि हमला करने वाला जानवर तेंदुआ है। वहीं भीड़ को देखकर जंगली जानवर भागकर छिप गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है।

    खेत में पानी लगा रहा था किसान

    बरहन के घड़ी सहजा स्थित पातीराम डिग्री कॉलेज के पास आलू के खेत में गुड्डू पुत्र रमेश निवासी, घड़ी सहजा पानी लगा रहा था। उसी दौरान खेत में बैठे जानवर ने उसका हमला कर दिया। गुड्डू के शोर मचाने पर पास में ही आलू के खेतों में पानी लगा रहे किसान और महेंद्र फावड़ा लेकर किसान ने दौड़ लगा दी और अन्य किसान शोर मचाते हुए भाग खडे़ हुए, जिसे देख कर जानवर भाग गया। वहीं घायल किसान गुड्डू को इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया है। गांव वालों का कहना है कि ये जंगली जानवर तेंदुआ हो सकता है।