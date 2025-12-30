आगरा में खेत में पानी लगा रहे किसान पर जंगली जानवर का हमला, तेंदुआ होने की आशंका

जागरण टीम, आगरा। खंदौली की घड़ी सहजा में खेत में पानी लगा रहे किसान के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। किसान के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे किसानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया। हमला होने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घायल का कहना है कि हमला करने वाला जानवर तेंदुआ है। वहीं भीड़ को देखकर जंगली जानवर भागकर छिप गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है।