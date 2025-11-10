ताजमहल में छाया 'डि पैन मैन' जोशुआ रेग्रेलो का जादू, स्टीलपैन पर नचाईं उंगुलियां

जागरण संवाददाता, आगरा। 31 घंटे तक लगातार स्टीलैपन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाने वाले जोशुआ रेग्रेलो सोमवार को ताजमहल में स्टीलपैन बजाते हुए नजर आए।

''डि पैन मैन'' के नाम से विख्यात जोशुआ पर एक घंटे तक ताजमहल में वीडियो प्लेटफार्म पर स्टीलपैन बजाते हुए कई दृश्य फिल्माए गए। शाम को मेहताब बाग में भी उन्होंने शूटिंग की।

त्रिनिदाद और टोबैगो के सेन फर्नांडो में जन्मे रेग्रेलो ने दिसंबर, 2024 में 31 घंटे तक लगातार स्टीलैपन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया था।

जोशुआ रेग्रेलो सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे ताजमहल पहुंचे। अपने देश के राष्ट्रीय वाद्ययंत्र स्टीलपैन को बजाते हुए जोशुआ ने सेंट्रल टैंक पर डायना बेंच के पार्श्व में स्थित सीढ़ियों पर एक घंटे तक उन्होंने शूटिंग की।

शाम को मेहताब बाग में ताजमहल को बैकड्राप में रखते हुए उन्होंने शूटिंग की। शूटिंग के लिए उन्हें दिल्ली मुख्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। ताजमहल में शूटिंग का एक मिनट 10 सेकेंड का उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है।