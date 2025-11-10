ताजमहल में छाया 'डि पैन मैन' जोशुआ रेग्रेलो का जादू, स्टीलपैन पर नचाईं उंगुलियां
31 घंटे तक लगातार स्टीलपैन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जोशुआ रेग्रेलो ने सोमवार को ताजमहल में प्रस्तुति दी। 'डि पैन मैन' के नाम से मशहूर जोशुआ ने ताजमहल और मेहताब बाग में स्टीलपैन बजाते हुए वीडियो शूट किया। त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्मे जोशुआ ने 10 साल की उम्र में यह वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिया था।
जागरण संवाददाता, आगरा। 31 घंटे तक लगातार स्टीलैपन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाने वाले जोशुआ रेग्रेलो सोमवार को ताजमहल में स्टीलपैन बजाते हुए नजर आए।
''डि पैन मैन'' के नाम से विख्यात जोशुआ पर एक घंटे तक ताजमहल में वीडियो प्लेटफार्म पर स्टीलपैन बजाते हुए कई दृश्य फिल्माए गए। शाम को मेहताब बाग में भी उन्होंने शूटिंग की।
त्रिनिदाद और टोबैगो के सेन फर्नांडो में जन्मे रेग्रेलो ने दिसंबर, 2024 में 31 घंटे तक लगातार स्टीलैपन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया था।
जोशुआ रेग्रेलो सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे ताजमहल पहुंचे। अपने देश के राष्ट्रीय वाद्ययंत्र स्टीलपैन को बजाते हुए जोशुआ ने सेंट्रल टैंक पर डायना बेंच के पार्श्व में स्थित सीढ़ियों पर एक घंटे तक उन्होंने शूटिंग की।
शाम को मेहताब बाग में ताजमहल को बैकड्राप में रखते हुए उन्होंने शूटिंग की। शूटिंग के लिए उन्हें दिल्ली मुख्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। ताजमहल में शूटिंग का एक मिनट 10 सेकेंड का उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है।
इसमें सफेद कमीज, सफेद धोती के साथ ही सफेद पगड़ी जोशुआ पहने हुए हैं। जोशुआ का अपने देश की जीवंत संगीत संस्कृति से बचपन में ही लगाव हो गया था। उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में स्टीलपैन बजाना शुरू कर दिया।
उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार स्टीलपैन अरेंजर क्लाइव ब्रैडली से भी संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जोशुआ कैरेबियाई संगीत के राजदूत बन गए हैं। कैरेबियाई कला महोत्सव और विश्व स्टीलपैन महोत्सव में वह प्रस्तुति दे चुके हैं।
