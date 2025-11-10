BJP सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में पूरी हुई बहस, एक दिन बाद आ सकता है फैसला
आगरा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर मामले में विशेष न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। वादी पक्ष ने अवर न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जबकि कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने फैसले के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। यह मामला किसानों पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर रिवीजन में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए लोकेश कुमार के समक्ष दोनों पक्षों की पुनः बहस सुनी गई।
वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, बी एस फौजदार, दुर्गविजय सिंह, सुरेंद्र लाखन और उमेश जोशी ने बहस की। यह मामला किसानों पर टिप्पणी से जुड़ा है।
सुखबीर सिंह चौहान ने अपने तर्क में कहा कि अवर न्यायालय द्वारा उक्त वाद को निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने थाना न्यू आगरा पुलिस से जो आख्या मांगी थी,उसमें विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।
बिना आख्या के कोई निर्णय पारित करना न्यायालय के अधिकार में नहीं है। वहीं कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसूया चौधरी, उनकी जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किये।
रिवीजन कर्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा कि भटिंडा न्यायालय द्वारा इसी तरह के प्रकरण में कंगना रनौत को तलब किया गया है। न्यायालय ने आदेश के लिए पूर्व निर्धारित तिथि 12 नवंबर को नियत किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।