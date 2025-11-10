BJP सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में पूरी हुई बहस, एक दिन बाद आ सकता है फैसला

जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर रिवीजन में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए लोकेश कुमार के समक्ष दोनों पक्षों की पुनः बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, बी एस फौजदार, दुर्गविजय सिंह, सुरेंद्र लाखन और उमेश जोशी ने बहस की। यह मामला किसानों पर टिप्पणी से जुड़ा है।

सुखबीर सिंह चौहान ने अपने तर्क में कहा कि अवर न्यायालय द्वारा उक्त वाद को निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने थाना न्यू आगरा पुलिस से जो आख्या मांगी थी,उसमें विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।