Tryathlon 2025: गोवा में आयरनमैन भानु ने मनवाया आगरा का लोहा, मिली खास उपलब्धि
आगरा के भानु ने गोवा में ट्रायथलॉन 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'आयरनमैन' का खिताब जीता। तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ जैसी कठिन प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने अपनी क्षमता साबित की। इस उपलब्धि से आगरा में खुशी की लहर है और हर कोई भानु की सफलता पर गर्व कर रहा है।
जागरण संवाददाता, आगरा। गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयरनमैन 70.3 ट्रायथलान में शहर के भानु प्रताप सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता नौ नवंबर को हुई, जिसमें 62 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया।
चुनौतीपूर्ण स्पर्धा में 1.9 किमी समुद्री तैराकी, 90 किमी साइक्लिंग और 21.1 किमी दौड़ शामिल थी। भीषण गर्मी के बावजूद भानु प्रताप ने इसे महज सात घंटे 50 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि निर्धारित समय आठ घंटे 30 मिनट था।
भानु प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व सहायक कमांडेंट हैं। फिटनेस के प्रति उनकी लगन सराहनीय है। पिछले साल उन्होंने लद्दाख में फुल मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की थी।
अब वे अगले साल 100 किमी अल्ट्रा रन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त व्याख्याता पिता आरपी सिंह ने कहा, बेटे की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है।
