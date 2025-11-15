Tryathlon 2025: गोवा में आयरनमैन भानु ने मनवाया आगरा का लोहा, मिली खास उपलब्धि

जागरण संवाददाता, आगरा। गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयरनमैन 70.3 ट्रायथलान में शहर के भानु प्रताप सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता नौ नवंबर को हुई, जिसमें 62 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया।

चुनौतीपूर्ण स्पर्धा में 1.9 किमी समुद्री तैराकी, 90 किमी साइक्लिंग और 21.1 किमी दौड़ शामिल थी। भीषण गर्मी के बावजूद भानु प्रताप ने इसे महज सात घंटे 50 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि निर्धारित समय आठ घंटे 30 मिनट था।