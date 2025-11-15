Language
    मैं आगरा विधायक अब स्टेडियम में क्रिकेट खेलूंगा, भाजपा का नाम लेकर 18 दिन से होटल में मुफ्त टिका है दिल्ली का युवक

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:45 PM (IST)
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    दिल्ली का एक व्यक्ति आगरा में खुद को विधायक बताकर व्यापारियों को परेशान कर रहा है। वह 18 दिनों से एक होटल में बिना किराया दिए रह रहा है और रेस्टोरेंट से मुफ्त में खाना मंगवा रहा है। उसने स्टेडियम में भी दादागिरी दिखाई। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है और जांच शुरू हो गई है।

    खुद को आगरा का विधायक बताने वाला युवक।

    अविनाश जायसवा, आगरा। मैं आगरा विधायक हूं, कल से स्टेडियम में क्रिकेट खेलूंगा। मेरे लिए स्टेडियम में अलग व्यवस्थाएं करवाओ...कुछ इसी तरह लोगों को खुद के विधायक बताकर दिल्ली के व्यक्ति ने सदर क्षेत्र के कारोबारियों का जीना मुश्किल कर दिया है। होटल में 18 दिन से कमरा लेकर बिना किराया दिए रह रहा है।

    आसपास के रेस्टोरेंट से दिनभर खुद और अपने परिचितों के लिए खाने पीने का सामान मुफ्त मंगा रहा है। शिकायत के बाद भी चार दिन से पुलिस उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मामला अब आला अधिकारियों तक पहुंच गया है।

    सदर के होटल पवन में 29 अक्टूबर को दिल्ली नंबर की स्कार्पियो कार लेकर युवक आया। खुद को विधायक विनोद कुमार बताकर कमरा मांगा। कमरा लेने के बाद कब्जा कर लिया और बिना किराया दिए 18 दिन से जमा हुआ है। कार पर राज्यसभा सांसद लिखवाया हुआ है, जबकि कार भी उसके ही नाम है।

    सभी नजदीकी रेस्टोरेंट से दिन भर खाने पीने का सामान मंगा रहा है और बदले में रसूख दिखा कर रुपये भी नहीं दे रहा है। हद तो तब हुई जब एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक आयोजन के दौरान वीआईपी बनकर पहुंच गया और स्टाफ को धमकाने के बाद खुद अगले दिन से क्रिकेट खेलने आने की बोल व्यवस्थाएं करने को कह दिया।

    वीडियो बनाकर खुद को विधायक आगरा बताते हुए पोस्ट प्रसारित कर दिया। परेशान होकर पीड़ित होटल स्वामी ने सौदागर लेन पुलिस चौकी पर शिकायत की। पुलिस पहुंची लेकिन भाजपा का झंडा लगी सांसद लिखी गाड़ी देख कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। कथित ने अब एक दिसंबर तक सरकारी काम के कारण रुकने को कह दिया है।

    उसकी हरकतों से पीड़ित होटल कारोबारी का कारोबार ठप हो गया है। शनिवार को मामला एडीसीपी सिटी आदित्य कुमार के पास पहुंचा, इसके बाद एडीसीपी ने एसीपी सदर इमरान अहमद को तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीपी इमरान अहमद ने बताया, आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

     

