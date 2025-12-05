IndiGo Flights: आगरा से बेंगलुरु फ्लाइट रद, तीन घंटे की देरी से रवाना हुआ अहमदाबाद जाने वाला विमान

जागरण संवाददाता, आगरा। IndiGo Airlines क्रू मेंबर की कमी से उबर नहीं पा रही है। दूसरे दिन शुक्रवार को एक बार फिर से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गईं। एयरलाइन ने अचानक बेंगलुरु फ्लाइट को रद कर दिया। कई यात्री एयरपोर्ट भी पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अहमदाबाद फ्लाइट तीन घंटे की देरी से रवाना हो सकी। इससे नाराज यात्रियों ने विरोध जताया। यात्रियों का कहना था कि अगर क्रू मेंबर की कमी है तो उसका असर यात्रियों पर क्यों पड़ना चाहिए। यात्री पूरा किराया दे रहे हैं।

आखिर अचानक यात्रा को किस तरीके से रद कर सकते हैं। इससे उनके जरूरी कार्य अधूरे रह गए हैं। कई यात्रियों ने इसकी शिकायत उड्डयन मंत्रालय में भी की है। खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में चार शहरों बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई की फ्लाइट हैं। बेंगलुरु और अहमदाबाद फ्लाइट की सीटें 97 प्रतिशत फुल रहती हैं। सभी फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन की हैं। क्रू मेंबर की कमी के चलते गुरुवार को बेंगलुरु-अहमदाबाद फ्लाइट ढाई-ढाई घंटे की देरी से रवाना हुई थीं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच बेंगलुरु फ्लाइट को रद करने की घोषणा की गई। अहमदाबाद फ्लाइट तीन घंटे की देरी से रवाना हो सकी।