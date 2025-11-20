Language
    Indian Railways: हुआ है बदलाव, ट्रेन रवाना होने के आठ घंटे पहले अब तैयार होगा पहला Reservation Chart

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने आरक्षण चार्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब पहला चार्ट ट्रेन रवाना होने के आठ घंटे पहले बनेगा, कुछ ट्रेनों के लिए यह एक दिन पहले रात 9 बजे तक बन जाएगा। यदि चार्ट समय पर तैयार नहीं होता है, तो यह स्वचालित रूप से होगा। दूसरा चार्ट ट्रेन रवाना होने से 30-60 मिनट पहले जारी होगा, जिससे यात्रियों को समय पर सीट की जानकारी मिल सके।

    सांकेतिक तस्वीर।

    अमित दीक्षित, आगरा। भारतीय रेलवे ने आरक्षण चार्ट के नियम में एक बार फिर से बदलाव किया है। पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन रवाना होने के आठ घंटे पहले तैयार हो जाएगा। कई ट्रेनों के लिए यह एक दिन पहले रात नौ बजे तक बन जाएगा।

    अगर निर्धारित समय पर जोन और मंडल कार्यालय से चार्ट तैयार नहीं होता है तो यह कार्य आटोमैटिक तरीके से होगा। इससे यात्रियों को समय पर चार्ट की जानकारी हो सकेगी। दूसरे चार्ट के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

    रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन के साथ ही आरक्षण चार्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेनें समय पर चलें, इसके लिए जोन और मंडलस्तर पर लगातार फोकस किया जा रहा है। आगरा में ट्रेनों की समयबद्धता 90 प्रतिशत के आसपास है।

    हर दिन 350 ट्रेनें गुजरती हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 25 हजार और मथुरा जंक्शन से 27 हजार यात्री सफर करते हैं। रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) प्रवीण कुमार ने सभी महाप्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

    इसी साल आरक्षण चार्ट के नियम में बदलाव किया गया था। जिसके बाद अब संशोधन हुआ है। नए नियम के तहत दो बार चार्ट बनेगा। पहला चार्ट ट्रेन रवाना होने के आठ घंटे के पहले बनेगा। अगर चार्ट नहीं बनता है तो यह आटोमैटिक तरीके से तैयार होगा।

    समय पर यात्रियों के लिए जारी होगा। इसके लिए क्रिस साफ्टवेयर में बदलाव भी किए जा रहे हैं। दूसरा चार्ट ट्रेन रवाना होने के 30 मिनट से लेकर 60 मिनट पहले जारी होगा।

    रेलवे परामर्शदात्री की सदस्य निधि अग्रवाल ने बताया कि नए नियम से प्रक्रिया और भी बेहतर होगी। इससे पारदर्शिता आएगी। इससे यात्रियों को समय पर सीट की जानकारी मिल जाएगी।

     

