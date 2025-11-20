Birth Certificate: ऑनलाइन करिए आवेदन, अब वाट्सएप पर मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

अम्बुज उपाध्याय, आगरा। नगर निगम से दलालों की पकड़ कमजोर करने को रोज नए प्रयास हो रहे हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रोज उठने वाले ठेके आनलाइन प्रक्रिया होने के बाद कुछ थमने की उम्मीद जागी है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।ऑनलाइन आवेदन के बाद यह प्रमाणपत्र सीधे आवेदक के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा। अधिकारियों का दावा है कि यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रदेशभर में पहला आगरा नगर निगम है।

नगर निगम में पहले ऑनलाइन पोर्टल पर केवल जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने, जारी प्रमाणपत्र में संशोधन कराने तथा अस्पताल से प्राप्त प्रमाणपत्र में नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध थी। वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी होने के बाद नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती थी तथा प्रमाणपत्र उसी लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध कराया जाता था जिसे नागरिक ने आवेदन करते समय बनाया था। अब नई सुविधा के रूप में प्रमाणपत्र पूरी तरह डिजिटल रूप से मोबाइल पर ही मिल जाएगा। इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे और दलालों के चक्कर में फंसने से भी बच जाएंगे। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी ऑनलाइन प्रगति भी जान सकेंगे। अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे ऑनलाइन ही ठीक कर दिया जाएगा। निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन के साथ ऑनलाइन ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगा।