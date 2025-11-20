Language
    Birth Certificate: ऑनलाइन करिए आवेदन, अब वाट्सएप पर मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव है। आवेदन करने के बाद, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त किए जा सकते हैं। यह नई सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया सरल और आसान है। इससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।

    अम्बुज उपाध्याय, आगरा। नगर निगम से दलालों की पकड़ कमजोर करने को रोज नए प्रयास हो रहे हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रोज उठने वाले ठेके आनलाइन प्रक्रिया होने के बाद कुछ थमने की उम्मीद जागी है।

    जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।ऑनलाइन आवेदन के बाद यह प्रमाणपत्र सीधे आवेदक के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा। अधिकारियों का दावा है कि यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रदेशभर में पहला आगरा नगर निगम है।

    नगर निगम में पहले ऑनलाइन पोर्टल पर केवल जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने, जारी प्रमाणपत्र में संशोधन कराने तथा अस्पताल से प्राप्त प्रमाणपत्र में नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध थी।

    वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी होने के बाद नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती थी तथा प्रमाणपत्र उसी लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध कराया जाता था जिसे नागरिक ने आवेदन करते समय बनाया था।

    अब नई सुविधा के रूप में प्रमाणपत्र पूरी तरह डिजिटल रूप से मोबाइल पर ही मिल जाएगा। इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे और दलालों के चक्कर में फंसने से भी बच जाएंगे।

    नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी ऑनलाइन प्रगति भी जान सकेंगे।

    अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे ऑनलाइन ही ठीक कर दिया जाएगा। निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन के साथ ऑनलाइन ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगा।

    प्रथम चरण में पोर्टल पर पंजीकरण कर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर सिस्टम ओटीपी भेजेगा, ओटीपी दर्ज करके लॉगिन किया जाएगा।

    दूसरे चरण में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बच्चे या मृतक का विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्थान, ज़ोन आदि के अलावा माता-पिता का विवरण, नाम, आधार संख्या, पता दर्ज करना होता है।

    ये है प्रक्रिया

    आवेदन जमा करने के बाद आवेदन आइडी प्राप्त होगी। आवेदन क्षेत्र के जोनल अधिकारी को आनलाइन अग्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारी आवेदन को लिपिक को सत्यापन के लिए भेजेंगे। संबंधित लिपिक द्वारा प्रेषित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा।

    इस दौरान अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आवेदक को आनलाइन ही सूचना दी जाएगी। सभी दस्तावेज पूर्ण और सही होने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृति की स्थिति अपडेट कर दी जाएगी।

    स्वीकृति उपरांत प्रमाण पत्र आनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा, जिसे वाट्सएप पर भेजा जाएगा।

     

    ये है पोर्टल

    https://www.annbdregistration.com

     

