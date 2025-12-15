Indian Railways News: पहले ही दिन कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट; घर से अपडेट लेकर ही निकलें

जासं, आगरा। Indian Railways News: कोहरे की मार का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। इससे ट्रेनों की चाल बिगड़ गई। भोपाल शताब्दी, ताज एक्सप्रेस, पंजाब मेल सहित तीन दर्जन ट्रेनें 30 मिनट से लेकर तीन घंटे तक लेट रहीं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे हेल्प लाइन में 2500 शिकायतें पहुंचीं। सबसे अधिक सीट और ट्रेनों के देरी से न मिलने को लेकर रहीं।

आगरा से होकर हर दिन 300 ट्रेनें गुजरती हैंं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हर दिन 25 हजार यात्री और मथुरा से 27 हजार यात्री सफर करते हैं। रविवार सुबह रहा। इससे ट्रेनों की गति धीमी हो गई। आटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली के बदले ब्लाक पद्धति से ट्रेनों का संचालन किया गया।

इस पद्धति में एक से दूसरे ब्लाक के मध्य एक ही ट्रेन को गुजारा जाता है। इससे दुर्घटना की आशंका खत्म हो जाती है। कोहरे के चलते भोपाल शताब्दी तीन घंटे, ताज एक्सप्रेस 3.10 घंटे, कर्नाटक एक्सप्रेस दो घंटे, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक घंटे, पंजाब मेल तीन घंटे लेट रहीं। वहीं रेलवे हेल्प लाइन में 2500 शिकायतें पहुंचीं।

यात्री गंभीर गुप्ता ने बताया कि ताज एक्सप्रेस की गति पैसेंजर की तरह हो गई। जिन जगहों पर नहीं रुकना था। उन स्टेशनों के पास रोका गया। यात्री स्वाति मिश्रा ने बताया कि कोहरा शुरू होते ही ट्रेनों की गति धीमी हो जाती है। ट्रेनों के संचालन में तकनीक का कुछ खास प्रयोग नहीं हो पाता है।