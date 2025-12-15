Agra Lucknow Expressway पर घना कोहरा, तीन अलग-अलग दुर्घटनाओं में एक की मौत; छह घायल
Agra Lucknow Expressway पर कोहरे और डायवर्जन के कारण तीन दुर्घटनाएं हुईं। पहली घटना में, मथुरा से हरदोई जा रही एक कार अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें ...और पढ़ें
संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। Agra Lucknow Expressway पर एटलस कंपनी द्वारा रोड को डायवर्जन करने और घने कोहरे के चलते दो दुर्घटनाओं में एक की मृत्यु हो जबकि पांच लोग घायल हो गए। तीसरी घटना में एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सबसे पहले विगत रविवार रात लगभग 12:15 बजे किलोमीटर 14+200 पर एक कार जिसे ओमप्रकाश पुत्र राजीव चला रहे थे उनके साथ प्रशांत पुत्र राकेश, हर्षित पुत्र अंशिक, कृष्णा पुत्र राजेश सक्सेना निवासी खास चौक शाहजहांपुर जो मथुरा से हरदोई जाते समय चालक को नींद की झपकी लगने से अज्ञात वाहन से टकरा गई।
जिसमें हर्षित गंभीर रूप से तथा ओमप्रकाश, प्रशांत और कृष्णा घायल हो गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष डौकी और यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी सुधीश शुक्ला टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों को एस एन मैडीकल कालेज भिजवाया गया।
दूसरी घटना विगत रविवार की रात लगभग 3:15 बजे रात को एक बस जो जयपुर से गोरखपुर जा रही थी। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन नंबर 14:200 पर डायवर्जन पोइंट के पास आगे चल रहे वाहन से टकरा गई।
जिसमें कैनैना पुत्र रियाजउद्दीन उम्र लगभग 5 वर्ष निवासी विजय नगर गुलाब पुरा, फैसावा थाना नबलगढ झुंझनू राजस्थान, ज्ञान चंद पुत्र रामेश्वर निवासी 27मील, जिला व्यावर राजस्थान घायल हो गए। जिन्हें यूपीडा की एंबुलेंस में चिकित्सा कराकर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए।।
तीसरी घटना सोमवार सुबह लगभग 11बजे बजे की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन नंबर 32 पर एक ट्रौला जो लखनऊ की तरफ़ से आते समय आगे चल रही कार को बचाते समय चालक का संतुलन बिगड़ने से आगरा से लखनऊ जाने वाली लाइन में डिवाइडर को तोडते हुए आ गया।
तभी आगरा की तरफ से आ रही दो कार एक के बाद एक टकरा गई। जिसमें एक बच्चा लगभग ढाई वर्ष राध्यव कौशिक घायल हो गया।जिसे सीएचसी पर भिजवाया गया है।
