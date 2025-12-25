भारतीय रेलवे ने बढ़ाया किराया, आगरा से अलग अलग शहर जाने पर कितना आएगा अंतर; बड़े शहरों का अब इतना लगेगा टिकट

जासं, आगरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई के लिए 32 रुपये, कोलकाता के लिए 22 और मुंबई के लिए 20 रुपये (एसी क्लास) की बढ़ोतरी हो गई है। इसके दायरे में साधारण और स्लीपर क्लास भी आ रहे हैं। एसी के मुकाबले इनके किराये में कम बढ़ोतरी हुई है। पूर्व में जिन यात्रियों की टिकट की बुकिंग है।

रेलवे द्वारा बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा। रेलवे का नया किराया गुरुवार रात 12 बजे से लागू हो गया। टिकट की बुकिंग की अवधि 60 दिन पूर्व है। इस साल रेलवे ने एक जुलाई को एक पैसे प्रति किमी किराया में बढ़ोतरी की थी। इससे पूर्व वर्ष 2020 में किराया बढ़ाया गया था।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 215 किमी तक के किराये में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे अधिक के किराये में बढ़ोतरी एक से दो पैसे प्रति किमी की दर से की गई है।



यह है किराया की श्रेणी : श्रेणी, किराये में बदलाव

- सब अर्बन ट्रेन और मंथली सीजन टिकट, कोई बदलाव नहीं

- 215 किमी तक साधारण क्लास, कोई बदलाव नहीं

- 215 किमी से अधिक की दूरी साधारण क्लास में, एक पैसा प्रति किमी

- मेल व एक्सप्रेस स्लीपर क्लास, दो पैसे प्रति किमी

- मेल व एक्सप्रेस एसी क्लास, दो पैसे प्रति किमी

- नान एसी क्लास 500 किमी का सफर, 10 रुपये अतिरिक्त



