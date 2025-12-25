भारतीय रेलवे ने बढ़ाया किराया, आगरा से अलग अलग शहर जाने पर कितना आएगा अंतर; बड़े शहरों का अब इतना लगेगा टिकट
भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाया है, जिससे आगरा से चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए एसी क्लास में क्रमशः 32 रुपये, 22 रुपये और 20 रुपय ...और पढ़ें
जासं, आगरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई के लिए 32 रुपये, कोलकाता के लिए 22 और मुंबई के लिए 20 रुपये (एसी क्लास) की बढ़ोतरी हो गई है। इसके दायरे में साधारण और स्लीपर क्लास भी आ रहे हैं। एसी के मुकाबले इनके किराये में कम बढ़ोतरी हुई है। पूर्व में जिन यात्रियों की टिकट की बुकिंग है।
रेलवे द्वारा बढ़ा हुआ किराया नहीं वसूला जाएगा। रेलवे का नया किराया गुरुवार रात 12 बजे से लागू हो गया। टिकट की बुकिंग की अवधि 60 दिन पूर्व है। इस साल रेलवे ने एक जुलाई को एक पैसे प्रति किमी किराया में बढ़ोतरी की थी। इससे पूर्व वर्ष 2020 में किराया बढ़ाया गया था।
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 215 किमी तक के किराये में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे अधिक के किराये में बढ़ोतरी एक से दो पैसे प्रति किमी की दर से की गई है।
यह है किराया की श्रेणी :
श्रेणी, किराये में बदलाव
- सब अर्बन ट्रेन और मंथली सीजन टिकट, कोई बदलाव नहीं
- 215 किमी तक साधारण क्लास, कोई बदलाव नहीं
- 215 किमी से अधिक की दूरी साधारण क्लास में, एक पैसा प्रति किमी
- मेल व एक्सप्रेस स्लीपर क्लास, दो पैसे प्रति किमी
- मेल व एक्सप्रेस एसी क्लास, दो पैसे प्रति किमी
- नान एसी क्लास 500 किमी का सफर, 10 रुपये अतिरिक्त
सवा पांच घंटे लेट रही अमृतसर एक्सप्रेस
कोहरे की मार के चलते गुरुवार को आगरा से होकर गुजरने वाली 25 ट्रेनें लेट रहीं। अमृतसर एक्सप्रेस सबसे अधिक सवा पांच घंटे लेट रही। ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस सवा दो घंटे, सचखंड एक्सप्रेस पांच घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस एक घंटे, पंजाब मेल पांच घंटे, इंदौर-ऊना एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, वाराणसी-आगरा वंदे भारत एक घंटे, नई दिल्ली इंटरसिटी सवा दो घंटे, बांदीकुई-ईदगाह मेमू सवा दो घंटे लेट रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।