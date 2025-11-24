Indian Railways: झांसी एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें हो रहीं 25 नवंबर से रद , 26 से आगरा से चलेगी उदयपुर इंटरसिटी
झाँसी रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के कारण 25 नवंबर से झाँसी एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी। उदयपुर इंटरसिटी 26 नवंबर से आगरा कैंट होकर चलेगी। हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारी के अनुसार, ज्यादातर ट्रेनें 9 जनवरी, 2026 तक रद्द रहेंगी।
जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप 25 नवंबर के बाद झांसी की तरफ जा रहे हैं तो एक बार अच्छी तरीके से ट्रेनों की जानकारी पता कर लीजिए। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत का कार्य होगा।
जिसे देखते हुए झांसी एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। 26 नवंबर से उदयपुर इंटरसिटी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होकर चलेगी। हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, कालका-साईंनगर एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।
दो ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश ट्रेनें नौ जनवरी 2026 तक रद रहेंगी।
25 नवंबर से आठ जनवरी तक आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस, झांसी-इटावा एक्सप्रेस, 26 नवंबर से नौ जनवरी तक झांसी-आगरा एक्सप्रेस, इटावा-झांसी एक्सप्रेस शामिल है।
निजामुद्दीन-नांदेड़ एक्सप्रेस, वैष्णो देवी कटरा-कन्या कुमारी एक्सप्रेस, चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस, बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।
