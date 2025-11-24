Indian Railways: झांसी एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें हो रहीं 25 नवंबर से रद , 26 से आगरा से चलेगी उदयपुर इंटरसिटी

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप 25 नवंबर के बाद झांसी की तरफ जा रहे हैं तो एक बार अच्छी तरीके से ट्रेनों की जानकारी पता कर लीजिए। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत का कार्य होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें