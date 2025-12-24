कोहरे ने बुरी तरह बिगाड़ी ट्रेनों की चाल, सुबह आनी थी मऊ-वड़ोदरा एक्सप्रेस; रात को पहुंची आगरा

जासं, आगरा। कोहरे का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। बुधवार को सुबह 10 बजे आगरा आने वाले मऊ-वड़ोदरा स्पेशल एक्सप्रेस रात नौ घंटे आगरा पहुंची। उत्कल एक्सप्रेस आठ घंटे, सचखंड एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे, भोपाल वंदे भारत ढाई घंटे, खजुराहो सवा घंटे लेट रहीं। 135 यात्रियों ने टिकट को रद कराया। वहीं रेलवे हेल्प लाइन में ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर 1762 शिकायतें पहुंचीं।

आगरा से होकर 280 यात्री और 350 गुड्स ट्रेनें गुजरीं। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनेें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। बुधवार को 21 ट्रेनें एक घंटे से अधिक लेट रहीं। सबसे अधिक मऊ-वड़ोदरा स्पेशल एक्सप्रेस रही। यह ट्रेन ईदगाह रेलवे स्टेशन में सुबह 10 बजे पहुंचती है लेकिन रात नौ बजे पहुंची।

इसके बाद उत्कल एक्सप्रेस सहित अन्य रहीं। भोपाल और खजुराहो वंदे भारत भी देरी से चलीं। कई यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से भी की। अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। कोहरे के कारण ट्रेनों को आटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के बदले सेमी आटोमेटिक प्रणाली पर चलाया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कोहरे के कारण कुछ ट्रेनें लेट रही हैं।



