    Indian Railway News: 29 घंटे देरी से आगरा पहुंची रोयापुरम-पटेल नगर एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेनें भी घंटों लेट

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:22 PM (IST)

    कोहरे के कारण आगरा में ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। रोयापुरम-पटेलनगर एक्सप्रेस 29 घंटे की देरी से आगरा कैंट पहुंची, जबकि 25 से अधिक ट् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Indian Railway News: कोहरे के चलते ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कोहरे के कारण इस साल ट्रेनों के देरी से चलने के रिकार्ड टूट रहे हैं। शुक्रवार को रोयापुरम-पटेलनगर एक्सप्रेस 29 घंटे की देरी से आगरा कैंट पहुंची। 25 से अधिक ट्रेनें एक घंटे से अधिक लेट रहीं। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे हेल्प लाइन में 2182 शिकायतें पहुंची। इसमें सबसे अधिक ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर रहीं।

    शुक्रवार सुबह कोहरे की दृश्यता कम रही। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों पर सबसे अधिक असर पड़ा। कोहरे के चलते सचखंड एक्सप्रेस तीन घंटे, गोवा एक्सप्रेस एक घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, उत्कल एक्सप्रेस सात घंटे, केरला एक्सप्रेस दो घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस सवा चार घंटे, अमृतसर एक्सप्रेस सवार आठ घंटे की देरी से आगरा पहुंची।

    कई यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों और रेलवे हेल्प लाइन में शिकायत भी की। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन आटोमेटिक पद्धति के बदले सेमी आटोमेटिक सिग्नलिंग पद्धति से किया जा रहा है। आटोमेटिक में दो से तीन किमी के अंतराल में ट्रेनों का संचालन होता है। सेमी आटोमेटिक में एक से दूसरे स्टेशन के मध्य एक ही ट्रेन चलती है।

    अहमदाबाद फ्लाइट 32 मिनट देरी से रवाना

    कोहरे के चलते शुक्रवार को दो फ्लाइट खेरिया एयरपोर्ट से रवाना हुईं। अहमदाबाद फ्लाइट 32 मिनट और बेंगलुरु फ्लाइट 17 मिनट लेट रही। अहमदाबाद फ्लाइट 11 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची थी।