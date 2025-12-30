Indian Railway News: नई दिल्ली इंटरसिटी सहित 28 ट्रेनों के समय में बदलाव, रात 12 बजे से लागू हो जाएगा नया Time Table

जासं, आगरा। Indian Railway News यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बुधवार रात 12 बजे से उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल की 28 ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव पांच से 25 मिनट तक का है। नई दिल्ली इंटरसिटी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह साढ़े पांच बजे बदले 5.45 बजे रवाना होगी।

इसी तरह से रतलाम एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव होगा। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में दुर्ग एक्सप्रेस दो के बदले पांच मिनट रुकेगी।

जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि चार ट्रेनों के नंबर में बदलाव होने जा रहा है। तीन जोड़ी ट्रेनों का विस्तार, पांच ट्रेनों के संचालन दिन में बदलाव और 24 ट्रेनों का ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर होने जा रहा है। इससे यात्रियों को सहूलियत रहेगी।



