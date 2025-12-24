Weather Update: घना काेहरा या खिली धूप! आगरा में कैसा है मौसम का हाल, देखें ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। मौसम विभाग ने आगरा के लिए घना कोहरा का अलर्ट जारी किया है। सुबह घना कोहरा रह सकता है जबकि दोपहर में धूप निकलेगी। न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बुधवार की सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन ठंडी हवाओं ने शहर में कोहरे की चादर को हटा दिया। देहात क्षेत्रों में घना कोहरा काफी देर तक छाया रहा।

उधर, सोमवार-मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से लोग ठिठुरते रहे। मंगलवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता शून्य रही। इससे वाहनचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9:30 बजे के करीब धूप निकल आई। कई दिन बाद दोपहर में तेज धूप निकलने से ठंड से परेशान लोगों को राहत मिली।

रात के तापमान में आई गिरावट, दिन के तापमान में हुई वृद्धि शहर में सोमवार रात को कोहरा पड़ा था। सर्द हवा चलने से ठंड बढ़ गई थी। रात को कोहरा पड़ा। खुले क्षेत्रों, हाईवे और यमुना किनारा पर इसका असर अधिक दिखा। मंगलवार सुबह तो दृश्यता शून्य हो गई। इससे सुबह के समय वाहनचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा छंटने के बाद धूप निकल आई।