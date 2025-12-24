Language
    Himachal Weather: हिमाचल के चार जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, जानें शिमला-मनाली में कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:42 AM (IST)

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। जिसके कारण यातायात सेवाएं प्रभावित होने की आशंका ...और पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे यातायात सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।

    शिमला में 24 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    ऊना में 24 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    कांगड़ा में 24 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

