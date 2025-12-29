Language
    ताजमहल की दीवानगी: क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले खूबसूरत स्मारक देखने आए 70 हजार से अधिक पर्यटक, व्यवस्थाएं चरमराई

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:14 AM (IST)

    क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण आगरा के ताजमहल पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 70,000 से अधिक पर्यटकों ने स्मारक का दीदार किया, ...और पढ़ें

    Hero Image

    ताजमहल पर आए पर्यटक।

    जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी में ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। शनिवार के बाद रविवार को भी स्मारक पर्यटकों से गुलजार रहा। दिनभर लंबी लाइनों में लगकर पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। भीड़ के दबाव में व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। दिनभर में 46 हजार 748 पर्यटकों ने टिकट लेकर स्मारक निहारा।

    स्मारक में निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों को इसमें जोड़ लें तो दिनभर में 70 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आए। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि पांच जनवरी तक ताजमहल पर भीड़ उमड़ेगी।

    शनिवार के बाद रविवार को भी स्मारक पर लगी लाइनें

    ताजमहल देखने 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इनमें अप्रवासी भारतीय भी होते हैं। रविवार को ताजमहल पर सुबह तो कोहरे और ठंड की वजह से पर्यटक कम रहे, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद धूप निकलने पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली गई। पश्चिमी गेट पर टिकट स्कैनिंग व सुरक्षा जांच और टिकट लेने को पर्यटकों को लंबी लाइन में लगना पड़ा। दोपहर 12 बजे के बाद तो यहां लाइन नीम तिराहा तक पहुंच गई। पुलिस ने बैरीकेडिंग कर और पर्यटकों की एक लाइन लगाकर किसी तरह व्यवस्था संभाली।

    भीड़ के दबाव में ध्वस्त नजर आई स्मारक पर व्यवस्था

    पूर्वी गेट पर भी दोपहर में भीड़ का दबाव देखने को मिला। मुख्य मकबरे पर भी ऊपर जाने को पर्यटकों का दबाव रहा। ताजमहल देखने दिनभर में 46 हजार 748 पर्यटक टिकट लेकर पहुंचे। स्मारक में 15 वर्ष तक के बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश मिलता है। उन्हें जोड़ लिया जाए तो दिनभर में 70 हजार से अधिक पर्यटक आए। शनिवार को ताजमहल देखने 48 हजार 594 पर्यटक टिकट लेकर आए थे। निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चाें को मिलाकर करीब 75 हजार पर्यटकों ने ताजमहल देखा था।

    सुबह कोहरे में छिपा रहा ताजमहल


    मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ताजमहल पर रविवार और सोमवार को सुबह दृश्यता 25 मीटर रही। इससे सुबह स्मारक देखने पहुंचे पर्यटकों को वीडियो प्लेटफार्म, सेंट्रल टैंक यहां तक कि चमेली फर्श स्थित शाही मस्जिद और मेहमानखाना की तरफ से ताजमहल नजर नहीं आया। वह कोहरे में छिपा रहा।

    ताजमहल पर पर्यटकों की स्थिति


    25 दिसंबर, 40 हजार 545
    26 दिसंबर, साप्ताहिक बंदी
    27 दिसंबर, 48 हजार 594
    28 दिसंबर, 46 हजार 748

    स्मारकों पर पर्यटकों की स्थिति

    आगरा किला, 12152
    फतेहपुर सीकरी, 2426
    एत्माद्दौला, 1286
    मेहताब बाग, 460
    राम बाग, 215
    सिकंदरा, 1302
    मरियम का मकबरा, 41

    डबल शिफ्ट में की ड्यूटी


    एएसआ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआएसएफ) के सहयोग से भीड़ प्रबंधन को ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श पर क्यूआर मैनेजर लगाकर भीड़ को संभाला। रायल गेट के सामने वीडियो प्लेटफार्म और निकास द्वार के पास भी बैरीकेडिंग की गई। कर्मचारियों की डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई।

    ट्यूनीशिया से आई पर्यटक को साथियों से मिलाया


    ट्यूनीशिया की पर्यटक पाउला ताजमहल पर भीड़ के दबाव में पश्चिमी गेट से बाहर आते समय अपने साथियों से बिछड़ गईं। उनके साथी स्मारक के अंदर रह गए और वह बाहर आ गईं। ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पोंस टीम ने महिला पर्यटक द्वारा सूचित किए जाने पर उनके साथियों की तलाश शुरू की। 30 मिनट में उन्हें उनके साथियों से मिला दिया गया। उधर, बिहार से आए पर्यटक चंदन कुमार का बैग ऑटो में छूट गया। पुलिस ने पर्यटक द्वारा सूचना दिए जाने सीसीटीवी कैमरे चेक कर ऑटो की तलाश कर पर्यटक को उसका बैग सौंपा।