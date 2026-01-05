ताजमहल पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 45 हजार से अधिक ने किया दीदार; लगी लंबी लाइन

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल पर रविवार को पर्यटक उमड़े। दोपहर में पश्चिमी गेट पर प्रवेश के लिए लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ा। दिनभर में टिकट लेकर 30 हजार 269 पर्यटकों ने स्मारक देखा। इसमें 15 वर्ष तक के निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों को जोड़ लें तो दिनभर में 45 हजार से अधिक पर्यटक आए। एक जनवरी से रविवार तक पर्यटकों की यह सबसे कम संख्या थी।

पश्चिमी गेट पर लाइन में करना पड़ा इंतजार ताजमहल पर 25 दिसंबर को क्रिसमस से पर्यटक उमड़ना शुरू हुए थे। घने कोहरे और गलन भरी सर्दी में भी पर्यटक बड़ी संख्या में आए। रविवार सुबह कोहरा व गलन भरी ठंड की वजह से कम पर्यटक आए। दोपहर 12 बजे के बाद ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ना शुरू हुई। दोपहर दो बजे के करीब पश्चिमी गेट पर लाइन लगी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लाइन की वजह से 20 से 25 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा।