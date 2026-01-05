न्यू आगरा में 70 लाख के जेवर चोरी, CCTV से चोरों की पहचान; मध्य प्रदेश गया था परिवार

जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू आगरा के मेहर बाग में चोरी की बड़ी वारदात हुई। मकान को चोरों ने निशाना बनाकर 70 लाख रुपये के जेवर व सोने के सिक्के चोरी कर लिए। पड़ोसियों से जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने चोरों को चिह्नित किया है। पुलिस जल्द ही पर्दाफाश का दावा कर रही है।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच से चोरों को किया चिह्नित न्यू आगरा थाने में दर्ज मुकदमे में मेहर बाग कॉलोनी दयालबाग में रहने वाले गुरु शरण सिंह यादव ने कहा है कि वह मध्य प्रदेश के टिमरनी गए थे। 29 दिसंबर की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 30 दिसंबर की सुबह जानकारी होने पर पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी। घर लौटने के बाद उन्होंने स्थित को देखा और पुलिस हेल्पलाइन नंबर को जानकारी दी।



पत्नी, बहू, बेटी के गहने व सोने के सिक्के चुरा ले गए चोर पीड़ित के अनुसार घर में रखी दोनों अलमारियों के लाक टूटे हुए थे। लाकर में रखे जेवर गायब थे। उन्होंने कहा कि चोर पत्नी, पुत्री व बहू के जेवर के साथ ही नौकरी के दौरान कंपनी की ओर से मिले सोने के सिक्के चोरी कर ले गए। उन्होंने चोरी गए सामान की कीमत 70 लाख 77 हजार रुपये बताई है। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दो चोर नजर आए हैं।