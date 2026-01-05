Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यू आगरा में 70 लाख के जेवर चोरी, CCTV से चोरों की पहचान; मध्य प्रदेश गया था परिवार

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:12 AM (IST)

    न्यू आगरा के मेहर बाग में गुरु शरण सिंह यादव के घर से 70 लाख रुपये के जेवर और सोने के सिक्के चोरी हो गए। वे मध्य प्रदेश गए थे जब 29 दिसंबर की रात चोरो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू आगरा के मेहर बाग में चोरी की बड़ी वारदात हुई। मकान को चोरों ने निशाना बनाकर 70 लाख रुपये के जेवर व सोने के सिक्के चोरी कर लिए। पड़ोसियों से जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने चोरों को चिह्नित किया है। पुलिस जल्द ही पर्दाफाश का दावा कर रही है।

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच से चोरों को किया चिह्नित

    न्यू आगरा थाने में दर्ज मुकदमे में मेहर बाग कॉलोनी दयालबाग में रहने वाले गुरु शरण सिंह यादव ने कहा है कि वह मध्य प्रदेश के टिमरनी गए थे। 29 दिसंबर की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 30 दिसंबर की सुबह जानकारी होने पर पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी। घर लौटने के बाद उन्होंने स्थित को देखा और पुलिस हेल्पलाइन नंबर को जानकारी दी।


    पत्नी, बहू, बेटी के गहने व सोने के सिक्के चुरा ले गए चोर

    पीड़ित के अनुसार घर में रखी दोनों अलमारियों के लाक टूटे हुए थे। लाकर में रखे जेवर गायब थे। उन्होंने कहा कि चोर पत्नी, पुत्री व बहू के जेवर के साथ ही नौकरी के दौरान कंपनी की ओर से मिले सोने के सिक्के चोरी कर ले गए। उन्होंने चोरी गए सामान की कीमत 70 लाख 77 हजार रुपये बताई है। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दो चोर नजर आए हैं।

    इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया कि शनिवार को तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिह्नित किया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।