शादियों की रहेगी धूम, एमजी रोड पर 60 मिनट में तय हो रही एक किलोमीटर की दूरी; समय से निकलें
आगरा में शादियों के सीजन के चलते एमजी रोड पर भीषण जाम लग रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एक किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा लग रहा है। दिल्ली गेट, मदिया कटरा और अन्य मार्गों पर भी यातायात बाधित है। यातायात पुलिस वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दे रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। शादियों का दौर है। मंगलवार को अच्छा सहालग है। ज्यादातर शादियां फतेहाबाद रोड पर है। इसके लिए एमजी रोड को पार करना बड़ी चुनौती है। एक किलोमीटर की दूरी तय करने में यहां एक घंटा लग रहा है। बेहतर है समय लेकर निकलें।
एमजी रोड, दिल्ली गेट से मदिया कटरा, कैलाशपुरी और तोता का ताल मार्ग पर रोजाना जाम लग रहा है। सोमवार को एमजी रोड पर स्थित कई स्कूलों में छुट्टी थी। इसके बावजूद दोपहर में एमजी रोड पर वाहनों का दबाव कम नहीं था।
नालबंद से हरीपर्वत चौराहे के बीच वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। सेंट जोंस और हरीपर्वत चौराहे पर मेट्रो द्वारा बैरिकेडिंग का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे यहां पर सड़क संकरी हो गई है। दोनों चौराहों पर यातायात का दबाव सबसे अधिक रहता है।
चौराहे पर लालबत्ती होने पर कुछ ही देर में वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। एमजी रोड के अलावा पचकुइयां पर भी जाम की स्थिति रही। दोपहर में कोठी मीना बाजार और सदर तहसील से पचकुइयां हाेते हुए स्कूल बसों के निकलने के दौरान कुछ देर के लिए आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।
यातायात पुलिसकर्मी आवागमन सुचारू कराने को जूझते रहे। पचकुइयां से कोठी मीना बाजार की ओर जाने वाले वाहनों की छिंगा मोदी रेलवे पुल के पास लंबी लाइन लग गई। वाहनों के अपनी लेन में नहीं चलने से जाम की स्थिति पैदा हुई।
दिल्ली गेट से मदिया कटरा जाने वाले मार्ग पर वाहनों की 300 मीटर लगी लंबी लाइन लगी रही। यहां पर वाहनों को उनकी लेन चलने के लिए डिवाइडर बनाया गया है। जिससे वाहन धीमी गति से निकलते रहे।
इससे मदिया कटरा से कैलाशपुरी पेट्रोल पंप तक वाहनों की लाइन लगी रही। मदिया कटरा से तोता का ताल मोड़ तक वाहनों काफी देर तक फंसे रहे।
डीसीपी यातायात सोनम कुमार का कहना है कि एमजी रोड पर यातायात काे सुचारू रखने के लिए पुलिकर्मियों के साथ मेट्रो के मार्शल भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को एमजी रोड के वैकल्पिक मार्ग के उपयोग करने की सलाह दी।
ये करने होंगे उपाय
- एमजी रोड पर व्यस्त समय में नगर निगम के डंपर और मेट्रो के मिक्सर प्लांट चलने पर रोक लगाई जाए।
- सेंट जोंस से किदवई पार्क जाने वाली सड़क काे जल्दी बनवाया जाए। जिससे कि तोता का ताल और मदिया कटरा जाने वाले वाहन इसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग कर सकें।
- नालबंद से हरीपर्वत चौराहे के बीच कई जगह फुटपाथ तोड़कर छोड़ दिया गया है, इसे सही कराया जाए।
- एमजी रोड के आसपास रहने वाले लोग यदि अकेले जा रहे हैं तो वह कार की जगह दोपहिया वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इससे एमजी रोड पर यातायात का दबाव कम होगा।
