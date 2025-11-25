आगरा में हाईवे पर अब मिलेगी कुछ राहत, दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा Northern Bypass

जागरण संवाददाता, आगरा। सात माह के लंबे इंतजार के बाद उत्तरी बाइपास दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चालू होगा। बाइपास के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने का कार्य चालू हो गया है। यह कार्य दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा।

बाइपास नेशनल हाईवे-19 स्थित रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ रहा है। 400 करोड़ रुपये से 14 किमी लंबा बाइपास बना है। बाइपास चालू होने से खंदौली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। सिकंदरा चौराहा पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा।

10 साल पूर्व उत्तरी बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार हुआ था। सर्वे के एक माह के बाद प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सिकंदरा चौराहा पर जाम की समस्या बढ़ने पर वर्ष 2019 में फिर से सर्वे शुरू हुआ।

वर्ष 2021 में टेंडर हुआ और 2022 में 14 किमी लंबे बाइपास का निर्माण चालू हुआ था। यह कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा होना था। कार्य की गति धीमी होने पर दो बार समय सीमा को बढ़ा दिया गया।