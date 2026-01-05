अच्छी खबर: अब और लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ, आगरा में आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या 16 लाख

जागरण संवाददाता, आगरा। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या दो गुणा बढ़ा दी गई है। 8. 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 16 लाख कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सूची से आयुष्मान लाभार्थियों की तलाश की जा रही है जिससे उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकें।

8. 50 लाख लोगों के बनने थे आयुष्मान कार्ड, 912134 लाख लोगों के बन चुके हैं कार्ड आयुष्मान योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, आयुष्मान योजना के लिए 205152 परिवारों के 8. 50 लाख लाभार्थियों की सूची जारी की गई थी। मगर, इसमें से तमाम लाभार्थी मिले ही नहीं। इसके बाद लाभार्थी में छह सदस्य वाले राशन कार्ड धारक और 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को शामिल किया था। आयुष्मान लाभार्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 16 लाख कर दी गई है।



आगरा में आयुष्मान योजना का हाल 205152- आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार

912134 - लोगों के बनाए जा चुके हैं आयुष्मान कार्ड

49815 - 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड

161021 - मरीज करा चुके हैं आयुष्मान योजना से लाभ

23 -एसएन, जिला अस्पताल, सीएचसी सहित सरकारी अस्पताल में निश्शुल्क इलाज

78 -निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से अनुबंधित

इनके बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड 2011 की आर्थिक जनगणना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, इन सभी का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज है। छह से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है। राशन कार्ड 2019 से पहले बना होना चाहिए। 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग ऑनलाइन ब्योरा दर्ज कर खुद बना सकेंगे कार्ड https://beneficiary.nha.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लाग इन करें। इसके बाद क्रमवार जानकारी दर्ज करें,आयुष्मान के लाभार्थी हैं तो ब्योरा दर्ज करने पर आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा।