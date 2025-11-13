घर का ताला लगाकर दवा लेने निकले BSF के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट, दिनदहाड़े चोरी हो गया 13 तोले सोना

जागरण संवाददाता, आगरा। बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट गुरुवार सुबह पत्नी को दवा दिलाने के लिए गए थे। चोरों ने दिन में ही ताले तोड़कर उनका सूना घर खंगाल लिया। अलमारी का लाक तोड़कर चोर 13 तोला सोने के जेवर, चांदी के छह सिक्के व 55 हजार रुपये चोरी कर ले गए। अलमारी में रखी सोने की एक चेन व लाइसेंसी रिवाल्वर पर चोरों की नजर नहीं पड़ी, इससे वह चोरी होने से बच गई।

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की, घर के फर्श पर पैरों के निशान मिले हैं। मोहल्ले में लगी सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक नजर आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दयालबाग में खेल गांव के पास स्थित कैलाश विहार में बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट एसडी विमल पत्नी स्नेहलता के साथ रहते हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे वह पत्नी को दवा दिलाने के लिए सरन हास्पिटल गए थे। दोपहर एक बजे वह घर लौटे तो देखा घर के अंदर दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। कमरे में रखी अलमारी का लाक टूटा था व सामान बिखरा पड़ा था। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर जांच की। घर के मेनगेट में ताला लगा हुआ था।

आशंका जताई जा रही है कि चोर छत के रास्ते या फिर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। डिप्टी कमांडेंट एसडी विमल ने बताया कि चोर सोने की दो तोले की चेन, चार तोले की चार चूड़ी, चार तोले के चार कड़ा, चार तोले की झुमकी व टाप्स, चार अंगूठी सहित 13 तोला वजट के जेवर चोरी कर ले गए।

इसके साथ ही चांदी के छह सिक्के व 55 हजार रुपये चोरी कर ले गए। रिटायर्ड कमांडेंट के घर में सीसीटीवी नहीं लगा है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को दो संदिग्ध युवक नजर आए हैं।