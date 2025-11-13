Language
    घर का ताला लगाकर दवा लेने निकले BSF के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट, दिनदहाड़े चोरी हो गया 13 तोले सोना

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    आगरा में बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट के घर दिनदहाड़े चोरी हो गई। चोर 13 तोला सोना, चांदी के सिक्के और 55 हजार रुपये ले उड़े। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखे हैं। घटना के समय कमांडेंट अपनी पत्नी को दवा दिलाने गए थे।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट गुरुवार सुबह पत्नी को दवा दिलाने के लिए गए थे। चोरों ने दिन में ही ताले तोड़कर उनका सूना घर खंगाल लिया।

    अलमारी का लाक तोड़कर चोर 13 तोला सोने के जेवर, चांदी के छह सिक्के व 55 हजार रुपये चोरी कर ले गए। अलमारी में रखी सोने की एक चेन व लाइसेंसी रिवाल्वर पर चोरों की नजर नहीं पड़ी, इससे वह चोरी होने से बच गई।

    पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की, घर के फर्श पर पैरों के निशान मिले हैं। मोहल्ले में लगी सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक नजर आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

    दयालबाग में खेल गांव के पास स्थित कैलाश विहार में बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट एसडी विमल पत्नी स्नेहलता के साथ रहते हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे वह पत्नी को दवा दिलाने के लिए सरन हास्पिटल गए थे।

    दोपहर एक बजे वह घर लौटे तो देखा घर के अंदर दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। कमरे में रखी अलमारी का लाक टूटा था व सामान बिखरा पड़ा था। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर जांच की। घर के मेनगेट में ताला लगा हुआ था।

    आशंका जताई जा रही है कि चोर छत के रास्ते या फिर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। डिप्टी कमांडेंट एसडी विमल ने बताया कि चोर सोने की दो तोले की चेन, चार तोले की चार चूड़ी, चार तोले के चार कड़ा, चार तोले की झुमकी व टाप्स, चार अंगूठी सहित 13 तोला वजट के जेवर चोरी कर ले गए।

    इसके साथ ही चांदी के छह सिक्के व 55 हजार रुपये चोरी कर ले गए। रिटायर्ड कमांडेंट के घर में सीसीटीवी नहीं लगा है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को दो संदिग्ध युवक नजर आए हैं।

    एक युवक पैदल जा रहा है, तो वहीं दूसरा युवक हथठेल लिए हुए है। इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ज


    एक बेटा विदेश, दूसरा रहता है फिरोजाबाद में

    डिप्टी कमांडेंट के दो बेटे व दो बेटी हैं। सभी की शादी हो चुकी है। बेटा राज दयाल प्राइवेट नौकरी करते हैं और परिवार सहित फिरोजाबाद में रहते हैं। वहीं दूसरा बेटा अनूप कुवैत में प्रोजेक्ट मैनेजर की रूप में तैनात हैं। घर में चोरी होने पर विलाप कर रहीं पत्नी स्नेहलता को पड़ोस की महिलाओं ने किसी तरह से संभाला।

