    अक्सर देता था बदनाम करने की धमकी, छात्राओं ने युवक को सड़क पर गिराकर पीटा; वीडियो हो रहा वायरल

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:39 AM (IST)

    आगरा में एक युवक द्वारा छात्रा को बदनाम करने की धमकी देने से परेशान होकर, छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे सड़क पर पीटा। यह घटना एत्माद्दौला क ...और पढ़ें

    आगरा में सड़क पर गिराकर लड़के को पीटतीं छात्राएं।

    जासं, आगरा। एक युवक छात्रा को बदनाम करने की धमकी देते हुए लगातार परेशान कर रहा था। इससे भड़की छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर युवक को सड़क पर गिराकर पीटा। युवक भी छात्राओं के साथ पढ़ता है। पिटाई करते हुए सात सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।

    सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ। सात सेकेंड के इस वीडियो में दो छात्राएं सड़क पर गिराकर एक छात्र को पीट रही हैं। एक छात्रा कह रही है कि वह कह रहा है कि लड़की होटल में जाती है, वह लड़की किसी छात्रा से बात नहीं करती है। छात्राएं व छात्रा बैग लिए हुए हैं। वीडियो एत्माद्दौला के चीनी के रोजा का बताया जा रहा है।

    इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।