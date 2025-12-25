अक्सर देता था बदनाम करने की धमकी, छात्राओं ने युवक को सड़क पर गिराकर पीटा; वीडियो हो रहा वायरल

जासं, आगरा। एक युवक छात्रा को बदनाम करने की धमकी देते हुए लगातार परेशान कर रहा था। इससे भड़की छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर युवक को सड़क पर गिराकर पीटा। युवक भी छात्राओं के साथ पढ़ता है। पिटाई करते हुए सात सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।

सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ। सात सेकेंड के इस वीडियो में दो छात्राएं सड़क पर गिराकर एक छात्र को पीट रही हैं। एक छात्रा कह रही है कि वह कह रहा है कि लड़की होटल में जाती है, वह लड़की किसी छात्रा से बात नहीं करती है। छात्राएं व छात्रा बैग लिए हुए हैं। वीडियो एत्माद्दौला के चीनी के रोजा का बताया जा रहा है।