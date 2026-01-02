युवती ने किया शादी से इन्कार तो घर पर एथलीट ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, रिश्तेदार के जिम पर पत्थर; मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण टीम, आगरा। आगरा के एथलीट ने सोमवार रात शिकोहाबाद में जिम पर पथराव और फायरिंग से पहले अरांव में युवती के घर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर दहशत फैलाई थी। वह युवती और उसके स्वजन द्वारा शादी से इन्कार करने से नाराज था। इस मामले में आगरा पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है।

पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसंबर में दो थानों में मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा होने के कारण बचाने का प्रयास किया गया। एकता थाना क्षेत्र में बिहारी धाम कालोनी निकट पुष्पांजलि वेटिकन सिटी निवासी अभिषेक यादव एथलीट है। उसने पुलिस को बताया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर 100 और 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हो चुका है। उसके पिता विजय किशोर मथुरा कोतवाली में हेड कांस्टेबल हैं और वह गुड़ा गढ़सान थाना नसीरपुर के मूल निवासी हैं।

अभिषेक का आगरा में ही रहने वाली सजातीय युवती से परिचय था। वह उससे शादी करना चाहता था। पहले युवती और उसके स्वजन इसके लिए तैयार थे, लेकिन बाद में उसके गुस्सैल, उत्तेजक व्यवहार की जानकारी होने पर मना कर दिया। इससे आक्रोशित होकर पहले उसने युवती और उसके स्वजन को धमकाया। इसके बाद युवती के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए।

इस संबंध में उसके विरुद्ध पिछले वर्ष 25 अक्टूबर को आगरा के ताजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद उसने दिसंबर में युवती के मामा को इतना पीटा कि उनका पैर टूट गया। इसकी प्राथमिकी 16 दिसंबर को सिकंदरा थाने में दर्ज हुई। इसके बाद भी पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। उसके हेड कांस्टेबल पिता उसे बचाते रहे। इससे अभिषेक का दुस्साहस बढ़ गया।

इधर उसके आतंक से युवती के स्वजन अरांव क्षेत्र के एक गांव में आकर रहने लगे। इसके बाद भी अभिषेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 29 दिसंबर की रात दो बजे वह कार से अपने तीन दोस्तों के साथ युवती के घर पहुंचा। वहां उसने पहले दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। सफल न होने पर खिड़की से हाथ अंदर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं।

इससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। पुलिस के अनुसार चारों लोग वहां से शिकोहाबाद के स्टेशन रोड आए और फिटनेस केव जिम पर फायरिंग की। जिम संचालक युवती का रिश्तेदार है। यहां भी पांच-छह राउंड गोली चलाने के बाद भाग गए। शिकोहाबाद पुलिस ने चारों को 31 दिसंबर की सुबह चार बजे छीछामई नहर पटरी के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।



