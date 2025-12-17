Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुरे फंसे पूर्व GST commissioner, नामचीन ज्वेलर्स से खरीदी सोने की पांच चेन; खाते में नहीं निकला पैसा

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    आगरा में पूर्व जीएसटी कमिश्नर एक नामचीन ज्वेलर्स से सोने की पांच चेन खरीदने के मामले में फंस गए हैं। आरोप है कि उन्होंने इन चेनों के लिए भुगतान नहीं क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जीएसटी के बड़े अधिकारी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा में तैनात रहे पूर्व GST commissioner और उनके बेटे के खिलाफ शहर के नामचीन ज्वेलर्स ने थाना हरीपर्वत में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि अधिकारी के बेटे ने सोने की पांच चेन खरीदीं और बदले में चेक दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाते में रकम न होने पर चेक बाउंस हो गया। एपी ज्वैलर्स के योगेश अग्रवाल ने हरीपर्वत थाने में पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सर्राफ के परिचित ब्रजमोहन तापड़िया के माध्यम से पूर्व जीएसटी कमिश्नर ने उनसे संपर्क किया।

    अधिकारी के बेटे अभिषेक ने इस वर्ष 20 नवंबर को उनके शोरूम से 18 लाख रुपये के सोने की पांच चेन खरीदीं। चेक के माध्यम से भुगतान किया। अधिकारी ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में कृष्णा एन्क्लेव दयालबाग के पते से खाता खुलवाया था।

    चेक लगाने पर पता चला कि खाते में रकम नहीं है। जिस पर कंपनी के कर्मचारी पूर्व अधिकारी के पते पर पहुंचे तो पता चला कि वह मकान कुछ महीने पहले ही बेच दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- Yamuna Expressway हादसे में एक और घायल ने तोड़ा दम, छोटी बेटी की गोद भराई कर जा रहे थे दिल्ली; मृतक संख्या हुई 19