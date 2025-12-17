बुरे फंसे पूर्व GST commissioner, नामचीन ज्वेलर्स से खरीदी सोने की पांच चेन; खाते में नहीं निकला पैसा

जागरण संवाददाता, आगरा। जीएसटी के बड़े अधिकारी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा में तैनात रहे पूर्व GST commissioner और उनके बेटे के खिलाफ शहर के नामचीन ज्वेलर्स ने थाना हरीपर्वत में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि अधिकारी के बेटे ने सोने की पांच चेन खरीदीं और बदले में चेक दिया।

खाते में रकम न होने पर चेक बाउंस हो गया। एपी ज्वैलर्स के योगेश अग्रवाल ने हरीपर्वत थाने में पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सर्राफ के परिचित ब्रजमोहन तापड़िया के माध्यम से पूर्व जीएसटी कमिश्नर ने उनसे संपर्क किया।