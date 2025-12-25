'शोले' स्टाइल में नौकरी पक्की करने की डिमांड, पेड़ पर चढ़कर युवक देने लगा कूदने की धमकी
आगरा में एक युवक 'शोले' के वीरू के अंदाज में ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने पेड़ पर चढ़ गया। नौकरी नहीं दिए जाने पर उसने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। फिल्म शोले के वीरू के अंदाज में गुरुवार को एक युवक ताजमहल के पूर्वी गेट रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय के सामने पेड़ पर चढ़ गया। नौकरी नहीं दिए जाने पर उसने कूदने की धमकी दी। इससे मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। बाद में युवक को समझा-बुझाकर पेड़ से उतारा गया।
वन विभाग के अधिकारी उसे अपने साथ ले गए। पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे का है। वन विभाग के कार्यालय के सामने स्थित पेड़ पर 20 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक युवक चढ़ गया। वह स्वयं को संविदाकर्मी बता रहा था। उसने वन विभाग द्वारा नौकरी पर नहीं रखने जाने पर कूदकर जान देने की धमकी दी।
पेड़ पर चढ़े युवक को देखकर वन विभाग के कर्मचरियों के साथ ही आसपास के दुकानदार एकत्र हो गए। पर्यटक भी रुककर माजरा समझने लगे। कर्मचारियों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना। युवक के पेड़ पर चढ़ने का 22 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें लोग उसे पेड़ से उतरने को समझा रहे हैं। बाद में पहुंची पुलिस ने युवक को किसी तरह समझाकर नीचे उतारा।
उप-प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि अशोक स्वयं को संविदाकर्मी बताता है। कई वर्ष पूर्व वह ताज नेचर वाक में काम करता था। काम नहीं करने पर उसे रेंज अफसर ने हटा दिया था, जिसके विरुद्ध वह लेबर कोर्ट चला गया था।
लेबर कोर्ट से अशोक व एक अन्य कर्मचारी को काम पर रखने का आदेश हुआ। विभाग इसके विरुद्ध हाई कोर्ट से स्टे ले आया था। वर्ष 2021 में अशोक स्वयं लिखकर दे गया था कि उसे काम नहीं करना है। दिसंबर, 2022 में मैंने ज्वाॅइन किया था, तब से उसे कभी नहीं देखा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।