आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बेटे और पिता ने कूदकर बचाई जान; लगा जाम

जासं, आगरा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिकंदरा क्षेत्र में सोमवार शाम चलती हुई कार में आग लग गई। कार सवार पिता-पुत्र ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

शाहगंज निवासी अकबर अपने पिता इसरार के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से कहीं जा रहे थे। सिकंदरा चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर कार के इंजन से धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग भड़क गई। अकबर ने कार को सड़क किनारे रोका। इसके बाद दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।