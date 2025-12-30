आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बेटे और पिता ने कूदकर बचाई जान; लगा जाम
आगरा-दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिकंदरा क्षेत्र में सोमवार शाम एक चलती कार में आग लग गई। शाहगंज निवासी अकबर और उनके पिता इसरार ने स्विफ्ट डिजायर कार से कूद ...और पढ़ें
जासं, आगरा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिकंदरा क्षेत्र में सोमवार शाम चलती हुई कार में आग लग गई। कार सवार पिता-पुत्र ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शाहगंज निवासी अकबर अपने पिता इसरार के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से कहीं जा रहे थे। सिकंदरा चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर कार के इंजन से धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग भड़क गई। अकबर ने कार को सड़क किनारे रोका। इसके बाद दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
इस बीच कार आग की लपटों से घिर गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसरार ने बताया कि कुछ दिन पहले ही कार की सर्विस कराई थी। पुलिस ने शार्टसर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लंबा जाम लग गया। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार सवार सुरक्षित हैं।
