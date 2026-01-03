Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आगरा: लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:19 AM (IST)

    आगरा के फ्रीगंज स्थित बंसल इंपैक्स लकड़ी के गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गोदाम में र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लकड़ी के गोदाम में लगी आग बुझाते दमकलकर्मी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। फ्रीगंज स्थित लकड़ी के गोदाम बंसल इंपैक्स में शनिवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आकर गोदाम में रखा लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं है हुई।

    लाेगों ने लगाए आरोप


    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बंसल इंपैक्स बिना फायर एनओसी के संचालित किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फ्रीगंज इलाके में ऐसे कई अन्य लकड़ी के गोदाम भी बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन और अग्निशमन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की बात कही जा रही है।