    आगरा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    एत्मादपुर के नगला गोला स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आधी रात को भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री इंग्लिश लैट्रिन सीट के कवर बनाती थी। आग लगने से लाखों रुप ...और पढ़ें

    फैक्ट्री में लगी आग।

    संवाद सूत्र, जागरण-एत्मादपुर। आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

    रात में लगी फैक्ट्री में आग

    शुक्रवार की रात कमला नगर के मयंक अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल की कुबेरपुर के गांव नगला गोला के पास लैट्रिन सीट के प्लास्टिक के कवर बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर छलेसर चौकी इंचार्ज कपिल कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुचे। पानी डाल कर आग बुझाने का प्रयास किए। कोहरा अधिक होने के चलते फायरब्रिगेड की गाड़ियों को आने में समय लग गया। थोड़ी देर में पहुची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। प्रभारी थाना इंचार्ज जीपी तिवारी ने बताया अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, घटना की जांच की जा रही है।