Roadways Buses पर नजर, चालक ने 80 से ज्यादा बढ़ाई रफ्तार तो अधिकारी पर पहुंचेगा Alert

जागरण संवाददाता, आगरा। रोडवेज चालक ने बस को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति से अधिक दौड़ाया तो इसका मैसेज सीधा परिवहन निगम के अधिकारियों पर पहुंच जाएगा। पांच मिनट से अधिक 80 की गति से अधिक बस को दौड़ाने वाले चालकों को अधिकारियों काे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। स्पष्टीकरण तार्किक नहीं होने या बस को 100 की गति से अधिक दौड़ाने पर चालक को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है।

रोडवेज बस चालकों पर अक्सर आरोप लगता है कि वह तेज रफ्तार से बस को दौड़ा रहे थे। जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर पलट गई। अब हस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाना आसानी होगा। सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश के लिए चालकों पर अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। परिवहन निगम को मिली नई रोडवेज बसों में जीपीएस लगा हुआ है। जिससे बसों की गति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल रोडवेज बसों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठंड और कोहरे में इसकी गति सीमा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है।जीपीएस की मदद से बसों की गति पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है।