Agra News: लव मैरिज के बाद खर्चे बढ़े तो परिवार चलाने के लिए बना लुटेरा, आईफोन लूटा, सीसीटीवी से हुई पहचान

Agra Crime News In Hindi Loot In Agra प्रेम विवाह के बाद खर्चे बढ़े तो बन गया लुटेरासाथी दबोचा। मंडी समिति के पास राहगीर से आईफोन लूटने वाला एक दबोचा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई बदमाशों की पहचान। एक राहगीर से पता पूछने के बहाने लूट लिया था उसका आईफोन पुलिस कर रही थी इस केस में गैंग की तलाश।

Agra Crime News: प्रेम विवाह के बाद खर्चे बढ़े तो बन गया लुटेरा,साथी दबोचा

Your browser does not support the audio element.

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रेम विवाह के बाद खर्चे बढ़ने पर युवक ने साथी संग मिलकर लूट करना शुरू कर दिया। वह मोबाइल और पर्स लूटने लगे। मंडी समिति के पास राहगीर से आईफोन लूटने की वारदात भी उसी ने की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक आरोपित रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पता पूछने के बहाने लूटा था फोन प्रभारी निरीक्षक ट्रांस यमुना आनंद प्रकाश ने बताया पकड़े मोबाइल लुटेरे का नाम पीरानी उर्फ विरानी निवासी पोइया चौराहा खंदौली है।उसका साथी बंटी निवासी एत्माद्दौला भाग निकला। दोनों ने 17 जून को ट्रांस यमुना कालोनी निवासी अमित कुमार का आईफोन पता पूछने के बहाने लूट लिया था।पुलिस पूछताछ में पीरानी ने बताया कि बंटी ने पांच महीने पहले सिकंदराराऊ की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया है। पुलिस ने कसा गैंग पर शिकंजा वह दोनों पहले आटो चालक थे। सवारियों के मोबाइल और पर्स आदि गायब करते थे। पुलिस ने आटो गैंग पर शिकंजा कस दिया। उसमें पकड़े जाने का रहता था। प्रेम विवाह के बाद बंटी के खर्चे बढ़ गए थे। जिन्हें पूरा करने के लिए वह उसके साथ बाइक से लूट करने लगा। लूटा गया मोबाइल बंटी के पास है। पुलिस ने आरोपिताें के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बाद अमित को दिखाए, उनके पहचानने के बाद पीरानी को पकड़ा।

Edited By: Abhishek Saxena