Hathras News: ऊंट ने अपनी मालकिन को दी खौफनाक मौत, पहले हाथ चबाया फिर सिर जबड़े में फंसाकर मार डाला

Hathras News In Hindi परिवार अपना भरण पोषण ऊंट गाड़ी चलाकर करता था। उसी ऊंट ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया कि जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया। ऊंट ने अपनी ही मालकिन को दी खौफनाक मौत पहले हाथ चबाया फिर सिर जबड़े में फसाकर मार डाला। ऊंट को पानी पिलाने गई थी महिला। हिंसक हुए ऊंट से गांव में दहशत का माहौल।

Hathras News: ऊंट ने अपनी ही मालकिन को दी खौफनाक मृत्यु

संसू, हाथरस, जागरण टीम। सासनी के गांव बसगोई में रविवार शाम को बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। एक ऊंट ने अपने ही मालकिन पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से ऊंट को बांधकर उसे शांत करवाया। स्वजन ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पप्पू ऊंट गाड़ी से चलाते हैं परिवार गांव बसगोई निवासी पप्पू ऊंट गाड़ी से मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। रविवार की शाम वह मजदूरी कर ऊंट को बांधकर घर चले गए। उनकी पत्नी प्रेमवती ऊंट को पानी पिलाने गई। तभी अचानक ऊंट बेकाबू हो गया और आतंक मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान ऊंट ने अपनी मालकिन प्रेमवती पर हमला कर दिया। इस हमले में ऊंट ने प्रेमवती का हाथ चबा डाला और सिर जबड़े में फसा लिया। शोर सुनकर महिला को बचाने के लिए स्वजन भागे,लेकिन ऊंट उन पर भी हमला करने लगा। चीख-पुकार सुनकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हिंसक ऊंट से महिला को बचाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोगों में फैली दहशत इस मंजर को देख लोगों में दहशत फैल गई। किसी ने इलाका पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों की सहायता से ऊंट को बंधवा दिया। फिलहाल, स्वजन ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। हिंसक हुए ऊंट से गांव में दहशत का माहौल है। कोतवाल केशव दत्त शर्मा का कहना है कि मृतका के स्वजन के मुताबिक ऊंट विदक गया। इस कारण उसने महिला पर हमला कर दिया,जिससे उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। अब ऊंट की हालत ठीक है।

Edited By: Abhishek Saxena