Elephant Centre: बेड़ियों को छोड़ हाथी भोला ने पूरे किए आजादी के 15 साल, दी गई शानदार दावत

जागरण संवाददाता, आगरा। नोएडा हाईवे पर वर्ष 2010 में तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए हाथी भोला को वाइल्डलाइफ एसओएस ने बचाया। दशकों तक क्रूरता, दुर्व्यवहार और भीख मांगने को मजबूर यह 60 वर्षीय मखना हाथी अब आजादी के 15 वर्ष पूरे कर चुका है।

आंशिक नेत्रहीन भोला अब मथुरा के चुरमुरा स्थित वाइल्डलाइफ एसओएस के हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में आनंद से भरा जीवन जी रहा है। इस खुशी में संस्था ने उसके लिए विशेष फल भोज आयोजित किया। बचाव से पहले भोला का जीवन दर्दनाक था। बुलहुक की मार, जंजीरों में बंधकर चिलचिलाती धूप अवैध परिवहन के दौरान दुर्घटना ये सब उसके जीवन का हिस्सा थे। बचाव के बाद केंद्र में उसे उचित चिकित्सा, पौष्टिक आहार और देखभाल मिली। अब वह सुबह की सैर करता है, पूल में पानी से खेलता है और केला, कद्दू, गन्ना, तरबूज जैसे फल खाकर आनंद लेता है।