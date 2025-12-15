यूपी में चार्जिंग के दौरान तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज के व्यस्त रूई की मंडी चौराहे पर रविवार रात चार्जैिंग में लगी स्कूटी में धमाके के साथ आग लग गई। तेज धमाके से व्यस्त बाजार में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। दुकान पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए। ई-स्कूटी में लगी आग ने पास में खड़े स्कूटर को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 45 मिनट प्रयास के बाद आग को काबू में किया। धमाके का कारण बैटरी का फटना बताया गया है।

घटना रविवार रात नौ बजे की है। रूई की मंडी निवासी विशाल गोयल की मिष्ठान की दुकान है। उन्होंने दरवाजे के सामने खड़ी ई-स्कूटी को चार्जिंग में लगाया हुआ था। इसी दौरान अचानक स्कूटी की बैटरी जोरदार धमाके के साथ फट गई।