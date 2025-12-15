यूपी में चार्जिंग के दौरान तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, मची अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज के व्यस्त रूई की मंडी चौराहे पर रविवार रात चार्जैिंग में लगी स्कूटी में धमाके के साथ आग लग गई। तेज धमाके से व्यस्त बाजार में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई।
दुकान पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए। ई-स्कूटी में लगी आग ने पास में खड़े स्कूटर को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 45 मिनट प्रयास के बाद आग को काबू में किया। धमाके का कारण बैटरी का फटना बताया गया है।
घटना रविवार रात नौ बजे की है। रूई की मंडी निवासी विशाल गोयल की मिष्ठान की दुकान है। उन्होंने दरवाजे के सामने खड़ी ई-स्कूटी को चार्जिंग में लगाया हुआ था। इसी दौरान अचानक स्कूटी की बैटरी जोरदार धमाके के साथ फट गई।
ई-स्कूटी आग की लपटों में घिर गई। तेज धमाके के साथ स्कूटी में आग लगने से आसपास की दुकान में मौजूद लोग दहशत में आ गए। वहां से भाग खड़े हुए। प्रत्यक्षदर्शी पुरुषोत्तम ने बताया कि धमाके के बाद करीब 20 मिनट तक अफरा-तफरी की स्थिति रही।
ई-स्कूटी से निकलती लपटों ने बराबर में खड़े एक स्कूटर को चपेट में ले लिया। दोनो वाहन जलकर खाक हो गए। हादसे के समय कोई ई-स्कूटी के पास नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि हादसे का कारण चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी की बैटरी फटना बताया गया है।
