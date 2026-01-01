आगरा, मथुरा और नोएडा मार्ग पर भी दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, रोडवेज ने कर ली तैयारी
आगरा में रोडवेज की सभी 38 इलेक्ट्रिक बसें अब मथुरा के साथ-साथ नोएडा और बुलंदशहर रूट पर भी चलेंगी। चार्जिंग प्वाइंट के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की धनराशि ...और पढ़ें
जासं, आगरा। रोडवेज काे मिली सभी 38 इलेक्ट्रिक बसाें का बेड़ा इस महीने से मथुरा के अलावा नोएडा और बुलंदशहर रूट पर दौड़ेगा। इलेक्ट्रिक बसाें के चार्जिंग प्वाइंट को पावर आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की धनराशि स्वीकृत हो गई है। जिसके बाद ट्रांसफार्मर लगाने का काम 15 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा।
वर्तमान में आगरा और मथुरा के बीच में 20 इलेक्ट्रिक बस ही संचालित हो रही हैं। चार्जिंग प्वाइंट को पावर आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने के चलते बाकी इलेक्ट्रिक बसों के पहिए थमे हुए थे।
शासन द्वारा इस फरवरी 2025 में 38 इलेक्ट्रिक बस आगरा रोडवेज काे दी गई थीं। जो एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर तक चलती हैं। प्रत्येक बस का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है। इन बसों के संचालन के लिए आइएसबीटी परिसर स्थित फोर्ट डिपो में ही अलग से पूरा स्टेशन बनाया गया है।
जिसमें चार्जिंग प्वाइंट, उन्हें विद्युत आपूर्ति देने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। मथुरा में चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद सितंबर 2025 से 18 बसों का संचालन शुरू किया गया था।
जबकि फोर्ट डिपो में ट्रांसफार्मर लगाने को क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से शासन को बजट उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र लिखा गया था। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। अब 15 जनवरी तक ट्रांसफार्मर लगवाने के बाद नोएडा, बुलंदशहर, फिराेजाबाद, मैनपुरी समेत अन्य जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।