आगरा, मथुरा और नोएडा मार्ग पर भी दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, रोडवेज ने कर ली तैयारी

जासं, आगरा। रोडवेज काे मिली सभी 38 इलेक्ट्रिक बसाें का बेड़ा इस महीने से मथुरा के अलावा नोएडा और बुलंदशहर रूट पर दौड़ेगा। इलेक्ट्रिक बसाें के चार्जिंग प्वाइंट को पावर आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की धनराशि स्वीकृत हो गई है। जिसके बाद ट्रांसफार्मर लगाने का काम 15 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा।

वर्तमान में आगरा और मथुरा के बीच में 20 इलेक्ट्रिक बस ही संचालित हो रही हैं। चार्जिंग प्वाइंट को पावर आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने के चलते बाकी इलेक्ट्रिक बसों के पहिए थमे हुए थे। शासन द्वारा इस फरवरी 2025 में 38 इलेक्ट्रिक बस आगरा रोडवेज काे दी गई थीं। जो एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर तक चलती हैं। प्रत्येक बस का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है। इन बसों के संचालन के लिए आइएसबीटी परिसर स्थित फोर्ट डिपो में ही अलग से पूरा स्टेशन बनाया गया है।