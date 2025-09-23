Language
    आंवलखेड़ा से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू... रोडवेज चालकों की कमी से राजस्व प्रभावित

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:06 PM (IST)

    आगरा रोडवेज में यात्रियों की संख्या बढ़ने से राजस्व तो बढ़ा है पर चालकों की कमी बनी हुई है। 713 बसों के बेड़े के लिए पर्याप्त चालक नहीं हैं। भर्ती प्रयासों के बावजूद अपेक्षित संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। आंवलखेड़ा से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है जिसका किराया 621 रुपये है।

    रोडवेज को नहीं मिल रहे चालक, डिपो में खड़ी बसें।

    जागरण संवाददाता, आगरा। रोडवेज को अब यात्री तो भरपूर मिल रहे हैं, जिससे उसके राजस्व में व़ृद्धि हुई है। मगर, चालक-परिचालकों की कमी बरकरार है। जिसके चलते रोडवेज की कमाई का पहिया उतनी तेजी से नहीं घूम रहा है। इधर, नई बसों का बेड़ा भी आने वाला है। जिसे देखते हुए चालक-परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    आगरा रोडवेज के पास है 113 बसों का बेड़ा

    आगरा रोडवेज के पास 713 बसों का बेड़ा है। जिसके अनुपात में संविदा चालक-परिचालकों की संख्या कम है। इस वर्ष 27 से 31 मई में आगरा रोडवेज में 300 चालकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी। तीन दिन तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए। मगर, 300 की जगह 165 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जिसमें 111 अपात्र पाए गए। सिर्फ 54 ही पात्र मिले। इसमें भी टेस्ट के बाद कई फेल हो गए।

    200 चालक और परिचालकों की है जरूरत

    जिसके बाद नौ सितंबर को चालकों की भर्ती के लिए दोबारा रोजगार मेला लगाया गया। जिसमें 26 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आठ अभ्यर्थी ही प्रथम टेस्ट में पास हो सके। जबकि चालक पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा भी 24 से 58 वर्ष तक थी।चार महीने में दो बार भर्ती मेला आयोजित करने के बाद भी रोडवेज को चालक नहीं मिले।क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल ने बताया कि संविदा चालक-परिचालकों को भर्ती किया जाएगा।

    आंवलखेड़ा से शांति कुंज हरिद्वार के लिए सीधे मिलेगी बस

    आगरा। पंडित श्रीराम शर्मा की जन्मस्थली आंवलखेड़ा से गायत्री तपोभूमि शांति कुंज हरिद्वार जाने के लिए सोमवार से नवरात्र पर रोडवेज ने बस सेवा शुरू की है। शांति कुंज जाने वाले लोगों को अब गांव से कई किलोमीटर की दूरी तय करके शहर तक नहीं आना पड़ेगा। उन्हें आंवलखेड़ा से शांति कुंज के लिए सीधी बस मिलेगी। जिसका किराया 621 रुपये रखा गया। आंवलखेड़ा में सोमवार को गायत्री तपोभूमि शांति कुंज हरिद्वार के प्रबुद्ध लोगों व प्रबंधकों ने आचार्यों से बस का पूजन कराकर बस सेवा का शुभारंभ किया।

    क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल ने बताया कि परिवहन मंत्री दयाशंकर की पहल पर बस सेवा को शुरू किया गया है। फाउंड्री नगर डिपो की बसों का आंवलखेड़ा से शांति कुंज के लिए संचालन शुरू किया गया है।

    इस अवसर पर फाउंड्री नगर डिपो की स्टेशन इंचार्ज रंजना शर्मा, अशोक शर्मा के अलावा डा. संजय चतुर्वेदी, ओंकार नाथ तिवारी एवं गायत्री परिवार के सदस्य शामिल हुए।