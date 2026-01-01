मत्स्य मंत्री के काफिले में दौड़ा चला आया कुत्ता, चालक ने लगाए ब्रेक तो पीछे से घुसी दूसरी कार

Language
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:30 PM (IST)

    फतेहाबाद-आगरा रोड पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद के काफिले में एक हादसा हुआ। अचानक एक कुत्ता मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के सामने आ गया, जिसे बचाने के लिए च ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद।

    संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। थाना डौकी क्षेत्र अंतर्गत फतेहाबाद–आगरा रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मत्स्य मंत्री संजय निषाद की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे काफिले में पीछे चल रही आई 20 कार टकरा गई।

    दुर्घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:25 बजे हुई। मंत्री संजय निषाद फतेहाबाद से आगरा सर्किट हाउस आ रहे थे। काफिले में और भी कारें शामिल थीं। फतेहाबाद-आगरा रोड पर मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे एकदम से कुत्ता भागते हुए आ गया। इसे बचाने के लिए चालक ने एकदम से ब्रेक लगाए। पीछे चल रही आई-20 कार तब तक संभल नहीं सकी और मंत्री की कार से जाकर टकरा गई। 

    आई 20 कार को योगेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी लडऊयापुरा थाना बसई अरेला चला रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में यातायातको सामान्य करा दिया गया। बताया गया कि घटना के बाद मंत्री सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। 