मत्स्य मंत्री के काफिले में दौड़ा चला आया कुत्ता, चालक ने लगाए ब्रेक तो पीछे से घुसी दूसरी कार

संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। थाना डौकी क्षेत्र अंतर्गत फतेहाबाद–आगरा रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मत्स्य मंत्री संजय निषाद की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे काफिले में पीछे चल रही आई 20 कार टकरा गई।

दुर्घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:25 बजे हुई। मंत्री संजय निषाद फतेहाबाद से आगरा सर्किट हाउस आ रहे थे। काफिले में और भी कारें शामिल थीं। फतेहाबाद-आगरा रोड पर मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे एकदम से कुत्ता भागते हुए आ गया। इसे बचाने के लिए चालक ने एकदम से ब्रेक लगाए। पीछे चल रही आई-20 कार तब तक संभल नहीं सकी और मंत्री की कार से जाकर टकरा गई।